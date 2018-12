Fan thót tim với "điềm báo" Malaysia chiến thắng trên tấm vé trận chung kết lượt về AFF Cup và sự thật bất ngờ

Chưa đầy một ngày nữa thôi, trận chung kết lượt về trong khuôn khổ AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình giữa tuyển Việt Nam và đội khách Malaysia sẽ chính thức diễn ra. Những ngày gần đây, lượng vé khủng "tung" ra thị trường đã nhanh chóng hết sạch chỉ sau vài giờ mở bán, chứng tỏ sức hút vô cùng lớn của sự kiện thể thao này.



Những tưởng đã có thể vui mừng và hào hứng khi sẽ có 1 chỗ ngồi cổ vũ tuyển nhà trên Mỹ Đình, tuy nhiên, vừa mới đây, một số fan túc cầu đã được dịp dấy lên quan ngại khi cầm trên tay tấm vé trong chung kết. Nhìn qua tấm vé, nếu không để ý kỹ, người hâm mộ sẽ cảm thấy rất bình thường. Tuy nhiên, ở phần tên quốc gia, tên của hai đội tuyển đã được in một cách "bất thường". Cụ thể, theo như hình chụp tấm vé được đăng tải trên tờ Tuổi Trẻ, thay vì ghi "Việt Nam vs Malaysia" thì trên vé lại ghi "Việt Nam vs Winner 21/23".

Tấm vé mời in tên đội tuyển Việt Nam và "Winner" khiến fan thót tim (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Có thể dễ dàng thấy được chữ "Winner" in trên tấm vé có nghĩa là chiến thắng. Vậy tại sao lại là Việt Nam và "Đội chiến thắng". Phải chăng đây là lỗi đánh máy, in ấn, hay chiếc vé có vấn đề? Có người còn cho rằng, đây là một "điềm báo" chẳng lành chút nào dành cho các tuyển thủ Việt Nam trước khi thời khắc quan trọng bắt đầu.

Tuy nhiên, BTC đã nhanh chóng tiết lộ sự thật. "Winner 21/23" chỉ đơn thuần là cách gọi đội giành chiến thắng sau 2 trận thứ 21 và 23 của AFF Cup 2018, tương đương với 2 trận bán kết lượt đi lượt về giữa Thái Lan và Malaysia. Tương tự, Việt Nam chính là "Winner 22/24" - sau khi vượt qua Philippines tại bán kết.

Hơn nữa, các tấm vé này không được in ấn bởi VFF mà là của AFF phát hành. Người hâm mộ cũng không cần quá lo lắng bởi vì theo như Tuổi Trẻ, số lượng vé bị in khác biệt như trên cũng khá nhiều và VFF cũng đã chính thức xác nhận tính hợp lệ của những tấm vé như trên. Do vậy, người hâm mộ sở hữu những tấm vé tương tự vẫn có quyền vào sân như bình thường.

Và các CĐV cũng yên tâm nhé, đây không phải là tấm vé "tiên tri" hay "điềm báo" gì cả. Rất có thể vé này được in trước khi kết quả lượt trận 21 và 23 ngã ngũ, có thể là Thái Lan hoặc Malaysia là đối thủ của Việt Nam, nên mới có tình huống trên.