Faros (ROS) chuẩn bị chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 với tỷ lệ 10%

CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó FLC Faros sẽ phát hành thêm 43 triệu cổ phiếu, tương đương 10% cổ phiếu đang lưu hành để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu. Điều này có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Sau đợt chi trả cổ tức này, lượng cổ phiếu lưu hành của FLC Faros sẽ lên 473 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ 4.730 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2016, FLC Faros đã hoàn thành 2 lần tăng vốn điều lệ từ 3.037,5 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng và từ 3.500 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2017, FLC Faros đã đặt kế hoạch doanh thu 4.900 tỷ đồng – tăng 38%; LNST 580 tỷ đồng – tăng 25% so với năm trước đó. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến không thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế.

Theo ban lãnh đạo công ty, do quy định bất động sản phải được bàn giao xong thì mới có thể ghi nhận doanh thu. Vì thế, kế hoạch 2017 doanh thu tăng chậm hơn 2016 do doanh thu từ bất động sản ít đi, nhưng sẽ ghi nhận nhiều vào năm 2018 do các dự án lớn hầu hết đều kết thúc vào năm 2018.

Mới đây, FLC Faros đã thông qua chủ trương mua mua lại tối đa tới 24,9% vốn điều lệ CTCP Đầu tư và khoáng sản AMD Group (AMD). Sau khi thương vụ hoàn tất, FLC Faros sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của AMD.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ