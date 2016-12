FE CREDIT ra mắt Thẻ tín dụng tiện ích FE CREDIT Plus+ MasterCard

Bên cạnh lợi ích tạm ứng tiền mặt với mức phí ưu đãi chỉ 1% tại hơn 14,000 máy ATM trên toàn quốc và hơn 1 triệu ATM toàn cầu kết hợp với 150,000 đại lý chấp nhận thanh toán thẻ tại Việt Nam và 39 triệu đại lý toàn cầu, Thẻ tín dụng FE CREDIT PLUS+ MasterCard có những tiện ích chuyên biệt.

Selfie PLUS+ cho phép khách hàng chuyển hình ảnh selfie cá nhân từ điện thoại di động để in thẻ với hình ảnh thể hiện cá tính của mình. Chương trình Điểm thưởng PLUS+ tích lũy hằng ngày dành cho tất cả các giao dịch chi tiêu phục vụ nhu cầu hằng ngày, 01 triệu điểm thưởng tương đương 01 triệu đồng. Cùng các tiện ích phục vụ tiêu dùng như: Thẻ Xăng PLUS+; Thẻ thanh toán học phí PLUS+; Thẻ nạp tiền điện thoại PLUS+ và Thẻ thanh toán hóa đơn PLUS.

Thông tin chi tiết về Thẻ tín dụng PLUS+ MasterCard, truy cập: http://www.fecredit.com.vn.

Ông Kalidas Ghose, Tổng Giám Đốc FE CREDIT chia sẻ: "FE CREDIT hướng tới việc cung cấp cho các khách hàng những sản phẩm tiện lợi với nhiều ưu điểm vượt trội. Đặc biệt, chúng tôi là tổ chức phi ngân hàng duy nhất được công nhận là tổ chức phát hành thẻ hiệu quả nhất năm 2016. Chúng tôi hiện đang dẫn đầu thị trường cho vay tiêu dùng dựa trên tổng dư nợ, và chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu là sự lựa chọn hàng đầu cho khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng.”

Ông Arn Vogels, Giám đốc Khu vực Đông Dương và Trưởng Đại diện tại Việt Nam MasterCard chia sẻ: “Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh ra mắt sản phẩm Thẻ Tín dụng Đa năng FE CREDIT PLUS+ MasterCard. Dòng thẻ này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu thanh toán cho các dịch vụ tiện ích hằng ngày tại các cửa hàng và kênh giao dịch trực tuyến. Tại Việt Nam, tỉ lệ sử dụng thẻ tín dụng vẫn còn khá thấp, chúng tôi tin rằng FE CREDIT sẽ đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng tiềm năng mới này và tham vọng thay đổi thói quen tiêu dùng không dùng tiền mặt đầy thách thức. Điều này cũng song hành với chiến lược dẫn đầu trong việc cải thiện sự tiện lợi, an toàn trong phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ông Nimish Dwivedi, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Thẻ FE CREDIT tiếp nối: "Chúng tôi luôn tiên phong trong việc giới thiệu đến khách hàng là đối tượng sử dụng lần đầu những sản phẩm Thẻ tín dụng đa năng. Chúng tôi luôn mong muốn đem lại nhiều Điểm Cộng độc đáo phục vụ lợi ích cho khách hàng, vì thế thẻ FE CREDIT PLUS+ MasterCard này có rất nhiều tính năng mới, lần đầu tiên có ở Thẻ tín dụng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ra mắt những tính năng mới trong thời gian tới”.

Nhân dịp này, FE CREDIT cũng triển khai khuyến mãi cuối năm với chương trình “Tết đến xuân sang, Rộn ràng quà tặng”, từ nay đến hết ngày 08/01/2017, mỗi tuần khi chi tiêu qua thẻ từ 8,000,000 VNĐ, chủ thẻ tín dụng FE CREDIT sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng giá trị với tổng giá trị lên đến gần 300 triệu đồng như 4 xe máy Honda Vision, 4 điện thoại OPPO F1s, 4 máy tính bảng Galaxy Tab A6 và nhiều quà tặng khác.

Sơ lược về FE CREDIT

Là một trong những đơn vị tiên phong trong ngành Tài chính Tiêu dùng, sau 6 năm hoạt động, FE CREDIT đã tạo lập được một nền tảng vững chắc, dẫn đầu thị trường cho vay tiêu dùng tín chấp. FE CREDIT hiện đang cung cấp dịch vụ vay tiêu dùng cá nhân với giá trị khoản vay lên đến 70 triệu đồng, thời hạn vay linh hoạt từ 6 đến 36 tháng, thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh chóng cùng dịch vụ tư vấn khách hàng tận tâm.

Đến nay, FE CREDIT đã phục vụ gần 3 triệu khách hàng, hợp tác với hơn 4.000 đối tác tại hơn 5.800 điểm bán hàng trên toàn quốc. FE CREDIT hướng đến tập trung phát triển bền vững, cũng như theo đuổi cam kết hiện thực hóa hàng triệu ước mơ của người dân Việt thông qua việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính tiêu dùng toàn diện.

Để biết thêm thông tin, liên hệ: FE CREDIT - Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, Số 9 Đoàn Văn Bơ, P.12, Q.4, TP.HCM Điện thoại: (08) 3911 5212 Email: pr@fecredit.com.vn Website: www.fecredit.com.vn.

Theo Trí thức trẻ