FIT: Cả doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2017 đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2016

CTCP Tập đoàn F.I.T (FIT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với kết quả doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh.

Tính riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 390,82 tỷ đồng, giảm sút 28% so với quý 3 năm ngoái. Nâng tổng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 1.218 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, lĩnh vực sản xuất, thương mại và các sản phẩm nông nghiệp, vật tư, kỹ thuật, giảm một nửa, xuống còn gần 660 tỷ đồng, chiếm 54% tổng doanh thu. Năm 2016 mảng này đóng góp 1.317 tỷ đồng doanh thu, tương ứng tỷ trọng 71%. Doanh thu từ lĩnh vực SXKD thuốc và thiết bị y tế đạt hơn 553 tỷ đồng, chiếm 45%, còn lại là doanh thu từu các lĩnh vực khác.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng chỉ bằng hơn 1 nửa cùng kỳ, đạt hơn 38,7 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được hơn 2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu tài chính đạt 29,87 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Nguyên nhân, do năm ngoái FIT ghi nhận gần 83 tỷ đồng lãi từ các khoản đầu tư tài chính, tăng 59 tỷ đồng so với năm nay. Lý giải vấn đề này, FIT cho rằng do trong năm 2017 hoạt động kinh doanh chứng khoán được đẩy mạnh vào quý 2, còn năm 2016 quý 3 hoạt động kinh doanh chứng khoán được đẩy mạnh.

Chi phí tài chính trong 9 tháng đầu năm gần 30 tỷ đồng, giảm gần 16 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây chủ yếu là tiền chi trả lãi vay. Nguyên nhân chi phí tài chính giảm mạnh, chủ yếu do năm này công ty ghi nhận gần 11 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư. Tổng nợ phải trả đến 30/9/2017 hơn 636 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngắn hạn gần 298 tỷ đồng, tăng nhẹ 7 tỷ đồng so với đầu năm, còn dư nợ vay dài hạn gần 78 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Đáng chú ý, trong quý 3, chi phí bán hàng còn 41,4 tỷ đồng, giảm được một nửa so với quý 3 năm ngoái; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được 10 tỷ đồng, xuống còn 29 tỷ đồng. Đây chủ yếu nhờ công ty đã giảm mạnh chi phí cho nhân viên, chi phí quảng cáo, sự kiện, dịch vụ mua ngoài, các chi phí dự phòng và chi phí bằng tiền khác.

Kết quả, quý 3/2017 FIT báo lãi sau thuế 23,8 tỷ đồng, giảm 10% so với quý 3 năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế thu về 112,4 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ và thực hiện được 70,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ gia phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 96 tỷ đồng.