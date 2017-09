FLC Quy Nhơn The Coastal Hill "trình làng" - Cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn

Sự kiện diễn ra tại khách sạn InterContinental, Hồ Chí Minh với sự góp mặt của hơn 500 khách hàng là các nhà đầu tư đang quan tâm tới dự án bất động sản đầy tiềm năng này tại khu vực phía Nam.

Buổi lễ diễn ra trong không khí vô cùng hứng khởi pha lẫn tò mò bởi một vài thông tin về dự án đã rò rỉ trước đó. Tại sự kiện, những chia sẻ thú vị chủ đầu tư FLC về thông tin chi tiết dự án cũng như chính sách bán hàng và lợi thế đầu tư căn hộ tại The Coastal Hill đã được đông đảo khách hàng hưởng ứng.

The Coastal Hill là dự án nằm trong quần thể nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn của Tập đoàn FLC. Với sự đầu tư mạnh mẽ về cảnh quan, kiến trúc, tiện ích và các loại hình căn hộ nghỉ dưỡng, FLC Quy Nhơn đang đóng góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy du lịch của các tỉnh Bình Định.

FLC Quy Nhơn beach & golf resort đã được Asia Pacific Property Awards bình chọn là khách sạn có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam năm 2017. Khu sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links 36 hố cũng đã lập kỷ lục thế giới về thi công nhanh, được Asia Golf Award bình chọn là sân golf mới đẹp nhất châu lục năm 2016…

The Coastal Hill được thiết kế bởi các kiến trúc sư của Baumschlager Eberle Architekten (BE) – đơn vị thiết kế hàng đầu nước Áo vốn nổi tiếng với việc phát triển dự án theo kiến trúc xanh. Khái niệm “đưa nhiệt độ tự nhiên lấn át máy móc” kinh điển trong các thiết kế của BE đã biến The Coastal Hill như một “viên kim cương xanh của miền nhiệt đới”.

Đó là những vườn treo Babylon trên mái uốn lượn hình con sóng, đó là lagoon dài 1 km ôm chân 4 toà nhà, là những ốc đảo xanh tươi, nơi dạo bước thư thái của ông bà, bố mẹ và nơi vui chơi của con trẻ…

Các khách hàng chăm chú lắng nghe phần giới thiệu dự án.

Hiện đại đấy, sang trọng đấy, nhưng The Coastal Hill vẫn mang vẻ nguyên sơ khiến bạn cảm thấy như lặng đi khi đặt bước chân đầu tiên đến đây. Cảm giác được đắm mình vào thiên nhiên, tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của rừng, của biển, của bãi cát dài mịn màng dưới chân… bạn khó có thể bắt gặp được ở nơi nào khác, bởi lẽ, The Coastal Hill sẽ không có sự bó buộc nào giữa không gian bên trong và bên ngoài.

Khách hàng nhận được sự tư vấn nhiệt tình của các chuyên viên.

Không chỉ thân thiện với môi trường, The Coastal Hill được thiết kế với đầy đủ các tiện ích nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân như bể bơi vô cực ngoài trời (infinity pool), khu vui chơi trẻ em, nhà biểu diễn ngoài trời…

Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, The Coastal Hill không chỉ tạo nên một diện mạo hoàn chỉnh cho FLC Quy Nhơn, mà còn giúp tăng khả năng phục vụ cho du khách trong và ngoài nước vào những tháng cao điểm, khi mà hiện nay, khách sạn và villa trong quần thể luôn trong tình trạng hoạt động hết công suất.

Anh Nguyễn Văn Minh, một khách hàng tham gia sự kiện đã chia sẻ: “The Coastal Hill nằm ở vị trí “mặt tiền” nhìn ra Biển Đông, lưng tựa núi, tôi cho rằng đây là một trong những dự án bất tiềm năng nhất hiện nay chứ không riêng gì Quy Nhơn”.

Với các yếu tố vượt trội về đẳng cấp trên, không có gì là khó hiểu khi The Coastal Hill đang là cái tên được nhiều nhà đầu tư quan tâm tới bất động sản ven biển, đặc biệt là Quy Nhơn “chọn mặt gửi vàng” trong thời gian qua.

Cùng với đó, chính sách bán hàng hấp dẫn được đưa ra bởi chủ đầu tư dự án cũng được các nhà đầu tư lưu tâm. Theo đó, tất cả khách hàng đăng ký thành công căn hộ dự án The Coastal Hill sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 12 tháng nếu có nhu cầu vay tài chính; chiết khấu 5% giá trị căn hộ cho những khách hàng không sử dụng gói vay tài chính.

Với mức đầu tư ban đầu chỉ từ gần 500 triệu đồng, khách hàng đã có thể trở thành nhà đầu tư của dự án. Đặc biệt, chủ đầu tư FLC Group tiếp tục cam kết lợi nhuận tối thiểu 10%/năm trong 10 năm cho nhà đầu tư. Không chỉ có vậy, khách hàng sẽ được tặng 15 đêm nghỉ/năm, áp dụng trên toàn hệ thống khách sạn của FLC.