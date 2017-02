FLC tính rót 5.000 tỷ vào Nghệ An để xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô 500 ha

Phát biểu bên lề hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017 vừa được UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hôm 19/2, ông Đặng Tất Thắng, Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban đầu tư Tập đoàn FLC, cho biết: "Chúng tôi đã ký kết ghi nhớ với UBND tỉnh Nghệ An đầu tư dự án quần thể nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp với quy mô khoảng 500 ha và đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng", báo Nghệ An đưa tin.

Ông Thắng cũng khẳng định: "Ngay sau hội nghị này, chúng tôi sẽ xúc tiến hợp tác với các nhà tư vấn nước ngoài và UBND tỉnh để nghiên cứu, rà soát tiến tới quy hoạch cụ thể, triển khai các bước tiếp theo".

Đạnh giá về tiềm năng về thị trường BĐS tại Nghệ An ông Thắng cho hay Nghệ An có bờ biển dài với nhiều bãi biển và phong cảnh đẹp. Tập đoàn FLC có thể hợp tác đầu tư trên lĩnh vực này.

FLC là một trong những nhà phát triển BĐS nghỉ dưỡng bất động sản nghỉ dưỡng lớn nhất tại Việt Nam. Sau Quảng Ninh, Phú Quốc, Quy Nhơn, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa...Nghệ An sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của Tập đoàn FLC. Với tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng, nơi đây được kỳ vọng sẽ là tâm điểm du lịch nghỉ dưỡng mới khu vực miền Trung.

Thanh Ngà

Theo Trí thức trẻ