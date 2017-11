Ford bắt tay doanh nghiệp Trung Quốc để sản xuất ô tô điện

Đây là bước đi mới nhất của Jim Hackett, CEO của Ford, nhằm giúp Ford nhanh chóng tiến vào tương lai công nghệ cao.

Thoả thuận này không hề gây bất ngờ. Vào tháng 8, Ford và Zotye Auto cho biết họ đang xem xét khả năng thành lập một liên doanh tập trung vào lĩnh vực ô tô điện. Giám đốc điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Ford, Peter Fleet, cho biết ô tô của Zotye Ford nhắm tới đối tượng người mua trẻ tuổi ở các khu vực thành thị.

“Sau khi được phê duyệt, Zotye Ford sẽ giới thiệu một nhãn hiệu mới cho dòng ô tô cỡ nhỏ chạy hoàn toàn bằng điện. Chúng tôi sẽ tìm cách kết nối phương tiện tiên tiến và các giải pháp dịch vụ di động cho một thế hệ khách hàng mới: những người Trung Quốc trẻ tuổi sinh sống tại các thành phố”, đại diện Ford cho hay.

Zotye Auto là một nhà sản xuất ô tô tư nhân, trụ sở công ty đặt tại thành phố Hoàng Sơn, các Thượng Hải 300 dặm về phía tây. Theo JATO Dynamics, Zotye bán khoảng 323.000 ô tô vào năm 2016. Nó khá nhỏ nếu so với doanh số bán hàng của Ford trong năm 2016 là 6,7 triệu ô tô.

Trước khi hợp tác cùng Ford, Zotye được biết đến nhiều là do mẫu xe SR9 do hãng sản xuất. SR9 là dòng xe SUV giá rẻ có thiết kế tương tự Porsche Macan. Tuy nhiên, bên cạnh SR9 và nhiều mẫu SUV khác, gần đây, Zotye còn đạt được một số thành tựu với các mẫu ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ. Mẫu xe E200 hai ghế ngồi của hãng khá được yêu thích tại Bắc Kinh, trong khi nhiều ô tô động cơ đốt trong khác đều bị cấm do những lo ngại về chất lượng không khí.

Theo đánh giá của Ford, Zotye Auto hiện đang dẫn đầu phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ tại Trung Quốc. Tính đến tháng 10, công ty này đã bán trên 22.500 chiếc ô tô chạy hoàn toàn bằng điện trong năm nay.

Ford được gì khi bắt tay với Zotye?

Đây là một phi vụ hợp tác thú vị. Xét trên tổng doanh số, thị trường ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ tại Trung Quốc không lớn. Tuy nhiên, với những quy định nghiêm ngặt hơn về phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, có thể thị trường này sẽ phát triển nhanh chóng trong thời gian sắp tới.

Công ty mới này sẽ giúp Ford bước một chân vào thị trường ô tô điện Trung Quốc, góp phần phát triển dòng ô tô điện nhãn hiệu Ford trên thị trường toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội kinh doanh tốt: Chính phủ Trung Quốc muốn các nhà sản xuất sản xuất ô tô điện với nhãn hiệu Trung Quốc. Vì vậy, Ford có thể thu được lợi nhuận từ Zotye Ford.

Zotye là một doanh nghiệp đã có thị phần trong thị trường ô tô điện và Ford là một nhà sản xuất ô tô toàn cầu uy tín với những sản phẩm hàng đầu chất lượng cao. Khả năng thành công của liên doanh giữa hai công ty là khá cao. Tuy nhiên, khi thị trường ô tô điện cỡ nhỏ phát triển, thì nhiều nhà sản xuất ô tô khác cũng sẽ tham gia vào thị trường.

Zotye Auto là một “nước cờ” trong kế hoạch phát triển ô tô điện từng được Ford công bố trước đây. Đầu năm nay, Ford cũng tuyên bố 70% các mẫu ô tô mang nhãn hiệu Ford tại Trung Quốc sẽ được “điện hoá” vào năm 2025 (“điện hoá” bao gồm các ô tô chạy hoàn toàn bằng điện và hỗn hợp điện và xăng).

Ngoài ra, Ford cũng đang tiến hành một kế hoạch tăng tốc phát triển ô tô chạy bằng điện và pin. Nhiều người mong đợi Ford sẽ tiết lộ kế hoạch này trong những tháng tới.

Zotye Ford sẽ là liên doanh thứ ba của Ford tại Trung Quốc sau Changan Ford (sản xuất phương tiện chở khách mang nhãn hiệu Ford) và Jiangling Motors (sản xuất các phương tiện thương mại mang nhãn hiệu Ford và JMC).

Liên doanh mới có thể cũng cố vị trí của Ford tại Trung Quốc. Đồng thời, đây cũng là một nguồn cung cấp thông tin và chuyên môn hữu ích cho kế hoạch phát triển ô tô điện của Ford. Ngoài ra, Zotye Ford cũng là một nguồn đem lại doanh thu cho Ford.