Ford Everest Titanium 4WD 2019 – Nâng cấp toàn diện

Ford một lần nữa tái định nghĩa dòng xe SUV với những công nghệ hiện đại và tiện nghi hữu ích tương đương với những mẫu sedan của hãng.

SUV là xu hướng trên cả thế giới và tại Việt Nam khi trong vài năm gần đây, Ford đã rất thành công với các mẫu xe gầm cao: Ford EcoSport có doanh số gần 20.000 xe chỉ sau 4 năm, vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Tiếp nối thành công đó, Ford Everest thế hệ mới cũng chứng minh sức hút mãnh liệt của mình khi đã có được gần 1.500 đơn đặt hàng tại các đại lý trên toàn quốc dù chỉ mới được giới thiệu từ cuối tháng 8 năm nay.

Ford Everest phiên bản 2019 có giá bán rất cạnh tranh, chỉ từ 1,112 đến 1,4 tỷ đồng, tương đồng với đối thủ chính Toyota Fortuner.

Ngoại thất mạnh mẽ

Ford Everest 2019 vẫn kế thừa thiết kế tổng thể cơ bắp và mạnh mẽ của phiên bản trước nhưng được bổ sung những điểm nhấn hiện đại hơn. Phần đầu xe khác biệt với mặt ca-lăng có thiết kế mới với 3 thanh mạ crôm nổi bật nằm trong khung crôm bát giác đặc trưng của những mẫu Ford thế hệ mới. Đèn pha của phiên bản Titanium là đèn gương cầu HID, đi kèm dải đèn LED chiếu sáng ban ngày hình chữ J và có tính năng tự động bật đèn khi trời tối.

Phần thân xe không có quá nhiều thay đổi, vẫn là những đường gân mạnh mẽ ở phần cửa và vòm bánh xe. Phần ốp tản nhiệt ở hông xe và các tay nắm cửa được mạ crôm. Dòng chữ “Bi Turbo” ở hông xe nhằm khẳng định chiếc Everest Titanium này được trang bị động cơ 2.0L tăng áp kép tương tự như mẫu Ranger Raptor. Ngoài ra, một bộ la-zăng 20 inch có thiết kế hiện đại và ấn tượng hơn được trang bị cho phiên bản cao cấp nhất này. Phần đuôi xe được trang bị tính năng mở cửa rảnh tay thông minh tương tự với Ford Explorer, mẫu xe cao cấp nhất Ford cung cấp tại Việt Nam.

Nội thất tiện nghi

Ford Everest 2019 có một khoang lái hiện đại và rộng rãi, được bài trí khoa học với rất nhiều tiện nghi hữu ích. Ngoài ra, các chi tiết cùng vật liệu nội thất được trau truốt kỹ hơn nhằm mang lại trải nghiệm thỏa mãn mỗi khi bạn bước lên xe. Không gian bên trong xe được tối ưu để mang lại sự thoải mái tối đa cho 7 người lớn trong xe.

Ford Everest Titanium được trang bị điều hòa tự động 2 vùng với các cửa gió riêng biệt cho cả 3 hàng ghế. Hàng ghế đầu đi kèm tính năng sưởi ghế, chỉnh điện 8 hướng và hàng ghế thứ 3 gập điện, tính năng chỉ xuất hiện trên Ford Everest. Phiên bản Titanium 4WD còn có cửa sổ trời toàn cảnh mang lại không gian thoáng đãng hơn.

Bảng táp-lô ở hai phiên bản Ford Everest Titanium 2019 được bọc da mềm và được thiết kế theo hình dạng chữ T. Vô lăng 4 chấu của Everest 2019 được trang bị đầy đủ phím chức năng. Riêng phiên bản Titanium 4WD được trang bị hệ thống kiểm soát tốc độ tự động thích ứng với khả năng bám đuôi xe đi phía trước.

Ford Everest Titanium 4WD cũng là mẫu xe an toàn hàng đầu phân khúc với hàng loạt tính năng an toàn chủ động và bị động. Có thể kể đến hệ thống Chống bó cứng phanh ABS, Phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống Cân bằng điện tử ESP, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, hệ thống Kiểm soát đổ đèo HDA, Kiểm soát tốc độ tự động ACC, hệ thống Cảnh báo điểm mù BLIS, hệ thống Phanh chủ động khẩn cấp AEB, tính năng Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn đường, Hỗ trợ đỗ xe tự động song song APA, 12 cảm biến va chạm quanh xe, camera lùi, hệ thống Kiểm soát áp suất lốp TPMS, và 7 túi khí an toàn.

Trải nghiệm trong thành phố

Với chiếc Ford Everest 2019, người lái có tầm nhìn tốt nhờ vị trí ngồi cao ráo, các cột A, B và gương chiếu chậu được thiết kế để giảm tối đa điểm mù. Ford Everest được trang bị tới 10 cảm biến va chạm xung quanh xe, cùng hệ thống Cảnh báo điểm mù giúp di chuyển tốt hơn khi kẹt xe. Camera lùi có độ nét cao và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động cũng khiến việc đỗ xe trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hệ thống thông tin giải trí Sync 3 cũng hỗ trợ người lái tối ưu khi di chuyển trong phố. Người lái có thể vừa quan sát con đường phía trước, vừa giữ tay trên vô lăng mà vẫn thực hiện được những hành động như điều chỉnh điều hòa, gọi điện thoại hay nghe nhạc. Ford Everest Titanium 2019 còn sở hữu hệ thống âm thanh 10 loa “đỉnh” nhất phân khúc, mang lại trải nghiệm âm nhạc thực sự khác biệt so với đối thủ.

Kết luận

Ford Everest 2019 mang lại nhiều giá trị cho người tiêu dùng Việt Nam. Everest là chiếc xe thông minh, an toàn, mạnh mẽ và tiện nghi trong phân khúc SUV 7 chỗ.