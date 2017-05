FPT đạt hơn 900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 4 tháng đầu năm

Theo thông tin từ CTCP FPT (mã chứng khoán: FPT), kết thúc 4 tháng đầu năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 12.975 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 104% kế hoạch lũy kế 4 tháng. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 904 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, tương đương 108% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế đạt 759 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cùng tăng 15% so với 4 tháng đầu năm 2016, đạt tương ứng là 581 tỷ đồng và 1.264 đồng.

Tăng trưởng lợi nhuận của FPT tiếp tục được đóng góp chủ yếu từ hai lĩnh vực cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông, chiếm 75% tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn. Cụ thể, LNTT của khối Công nghệ và khối Viễn thông tăng lần lượt là 48% và 20% so với cùng kỳ năm trước.

Khối Phân phối - Bán lẻ hoàn thành 104% kế hoạch cả về doanh thu và LNTT 4 tháng đầu năm. Trong đó, lĩnh vực bán lẻ tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động kinh doanh của 4 tháng với mức tăng 31% về doanh thu và 45% về LNTT lũy kế 4 tháng.

Sau 4 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 1.963 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% và 284 tỷ đồng LNTT, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng qua, cổ phiếu FPT biến động theo xu hướng đi lên khá bền bỉ.

Hà Phương

Theo Trí thức trẻ/FPT