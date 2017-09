FPT Online (FOC): 6 tháng lãi 84 tỷ đồng, tạm ứng 20% cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông

Ngày 20/9 tới đây CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online - FOC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 29/9/2017.

FPT Online trước đây được biết đến cùng với mảng game online và những sản phẩm game được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, cuối năm 2014, công ty bất ngờ dồn lực vào các sản phẩm trực tuyến khác như báo điện tử hay website nghe nhạc, và từ giã mảng game online.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 FPT Online đạt 234,7 tỷ đồng doanh thu, tăng 17 tỷ đồng so với năm trước đó. Tuy nhiên, do nguồn thu tài chính giảm sút, cộng với chi phí giá vốn tăng cao hơn nên lợi nhuận sau thuế thu về 83,78 tỷ đồng, giảm sút 5% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2017 FPT Online đặt mục tiệu doanh thu 578 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 257 tỷ đồng. Phấn đấu chia cổ tức không thấp hơn 3.500 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, năm 2016 cổ đông FPT Online được nhận tổng cộng 60% cổ tức bằng tiền, trong đó số tiền chi trả đợt 2/2016 tỷ lệ 30% được chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/5/2017 vừa qua.

Cuối tháng 3/2017 FPT Online đã nhận được công văn trả lời của Sở GDCK Hà Hội về việc công ty không đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng. FPT Online cũng có công văn xin ý kiến hướng dẫn của UBCKNN để có cơ sở xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch của công ty.