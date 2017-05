FSI hoàn thiện giải pháp số hóa cho xây dựng Chính phủ điện tử

Ông Nguyễn Hùng Sơn – Tổng giám đốc công ty CP đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.

Ông có thể chia sẻ tầm quan trọng của việc thực hiện Chính phủ điện tử?

Chính phủ điện tử là Chính phủ ứng dụng CNTT và truyền thông nhằm tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan Chính phủ, phục vụ người dân và DN tốt hơn. Ngoài ứng dụng Internet và Web, CPĐT còn ứng dụng CNTT khác như “cơ sở dữ liệu điện tử, mạng lưới, dịch vụ tự động, đa phương tiện...

Hiện nay, xây dựng chính phủ điện tử là một định hướng lớn đang được Chính phủ tập trung thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và các DN.

Cụ thể, chính phủ điện tử sẽ mang lại lợi ích gì cho người dân và Chính phủ?

Chính phủ điện tử sử dụng CNTT để tự động hoá các thủ tục hành chính của chính phủ, áp dụng CNTT vào các quy trình quản lý, hoạt động của chính phủ, cho phép công dân có thể truy cập tới các thủ tục hành chính thông qua phương tiện điện tử, giúp cho các DN làm việc với chính phủ một cách dễ dàng. Đối với công chức, CNTT dùng trong chính phủ điện tử là một công cụ giúp họ hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu của công chúng về thông tin truy cập, giảm thiểu thời gian cho công dân, DN và người lao động, do đó giảm thiếu chi phí của nhân dân, giảm “ nạn giấy tờ ” văn phòng – công sở, tiết kiệm thời gian, hợp lý hoá việc vận hành công việc, cho phép các cơ quan Chính phủ cung cấp các dịch vụ chất lượng cao hơn và giảm ngân sách chi tiêu của chính phủ.

Hơn 10 năm tiên phong trong lĩnh vực này, FSI đã có được thế mạnh nào, thưa ông?

Hiện tại, FSI đã khẳng định vị thế của mình ở trong thị trường số hóa tài liệu với các thế mạnh như: Cung cấp quy trình số hóa tài liệu vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013 và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Có kinh nghiệm triển khai thực tế nhiều dự án lớn, trọng điểm trên cả nước, và chi phí triển khai của FSI được đánh giá là rất cạnh tranh, do FSI là nhà phân phối chính thức và độc quyền của các thiết bị triển khai số hóa, cũng như nghiên cứu và làm chủ các công nghệ, phần mềm số hóa tối ưu nhất. Bên cạnh đó, đội ngũ quản lý, cũng như nhân sự triển khai nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, và do giảm thiểu tối đa sai xót không đáng có.

Một trong những giải pháp của FSI được nhiều DN đánh gía cao và cũng là giải pháp được liên tiếp hai lần nhận giải thưởng Sao Khuê 2016-2017, đó là hệ thống quản trị tài liệu thông minh DocPro, ông có thể nói rõ hơn lợi ích của DocPro?

Lợi ích đầu tiên là giúp các DN , bộ ban ngành quản lý và khai thác thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Các tính năng nổi bật của hệ thống gồm tính năng kết nối trực tiếp với máy scan, tính năng tách bộ, lập chỉ mục, tính năng OCR (nhận dạng ký tự quang học), tính năng ICR (Nhận dạng ký tự viết tay), OMR (Tính năng nhận dạng dấu tích) cùng hệ thống báo cáo, thống kê tìm kiếm khoa học và độ bảo mật cao chi tiết đến từng tài khoản sử dụng và từng thư mục sử dụng.

Phần mềm số hóa tài liệu của FSI tại Triển lãm CNTT – Điện tử - Viễn Thông TP. HCM 2017.

Được chọn đồng hành với Triển lãm CNTT – Điện tử - Viễn Thông TP. HCM 2017, FSI có kỳ vọng gì?

Chúng tôi vô cùng vinh dự vì đã được đồng hành cùng UBND và Sở thông tin truyền thông TP HCM tổ chức sự kiện này. Với nền tảng và ưu thế đã có, FSI sẽ tiếp tục nghiên cứu tối ưu các giải pháp số hóa, tư vấn giải pháp cho các cơ quan, DN để ứng dụng triển khai. Trước mắt, FSI sẽ tiếp tục tổ chức một số hội thảo về giải pháp số hóa tại Đà Nẵng và một số địa phương .

FSI - công ty số hóa hàng đầu trong triển khai xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam và hiện đang tiến tới trở thành đơn vị top 10 Đông Nam Á về giải pháp số hóa tài liệu. FSI còn được biết đến là đơn vị dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực nhập khẩu, phân phối thiết bị máy scan chuyên dụng của các thương hiệu lớn như Kodak, Rowe, SMA, Plustek,... Xem thêm tại www.fsivietnam.com.vn – www.sohoatailieu.com – www.docpro.vn.

Theo Trí thức trẻ