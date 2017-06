Gần 4.000 tỷ đồng nâng cấp cảng hàng không Điện Biên

Theo Cục hàng không Việt Nam, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn 2020, định hướng 2030 là rất cần thiết. Cảng Hàng không Điện Biên được cải tạo, nâng cấp sẽ đủ điều kiện tiếp nhận các loại máy bay tầm trung như Airbus A320/321 và tương đương trở lên. Đồng thời mở thêm một số tuyến bay mới tại sân bay Điện Biên (cả nội địa và quốc tế), đáp ứng mục tiêu đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương này.

Tại buổi làm việc, đại diện các bên liên quan đã thống nhất phương an điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên do đơn vị tư vấn thông qua. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh đề nghị, đơn vị tư sớm lên phương án tối ưu trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng đất cho người dân. Điều chỉnh lại một số khu vực phù hợp với đất quốc phòng cũng như giữ nguyên hiện trạng khu đất của phòng cháy, công an, viễn thông.

Tổng mức ước toán đầu tư cho quy hoạch điều chỉnh là gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2020 là 2.058 tỷ đồng và giai đoạn 2030 là 1.739 tỷ đồng.

