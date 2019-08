Gan lợn rất bổ dưỡng, nhưng 4 nhóm người này tuyệt đối không được ăn

Dinh dưỡng trong gan lợn – Bổ dưỡng nhiều mà độc tố cũng lắm

Gan lợn có giá trị dinh dưỡng cao, rất giàu protein và sắt. Trong 100g gan lợn có chứa đến chứa 21,3 g protein, 25 mg sắt. Ngoài ra, gan cũng chứa nhiều vitamin A, giúp bổ mắt và tăng cường sức đề kháng, trong những thực phẩm cung cấp nhiều vitamin A nhất, gan lợn đứng thứ 2 chỉ sau gan gà. Chưa hết, gan lợn còn chứa rất nhiều vitamin B, các loại men như men tiêu hóa, men thải độc, tốt cho người thiếu máu, mù màu, còi xương.

Mặc dù có nhiều lợi ích, gan lợn cũng có không ít mặt xấu, tiêu thụ quá nhiều nó còn trở thành thuốc độc cho cơ thể. Trong gan lợn chứa rất nhiều cholesterol và kim loại nặng. Mặc dù đây là bộ phận chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng đừng quên tất cả thức ăn khi lợn ăn đều phải qua gan để giải độc. Trong quá trình thải độc, gan vô tình giữ lại nhiều chất độc hại tồn dư như chất tăng trưởng trong thức ăn chăn nuôi, kim loại nặng, v.v.. Vậy nên, người khỏe mạnh cũng không nên tiêu thụ quá nhiều gan lợn, cụ thể là không quá 2-3 khẩu phần gan một tháng (80g/ khẩu phần), và với những người bị bệnh dưới đây tuyệt đối không nên ăn gan.

Người mắc mỡ máu cao

Mỡ máu cao thực chất là tình trạng rối loạn mỡ máu, trong đó có bất thường về nồng độ cũng như tính chất của các thành phần lipid máu như: Tăng cholesterol hoặc tăng triglycerid, tăng LDL-C (Cholesterol xấu), giảm HDL-C (Cholesterol tốt),...

Như đã kể đến ở trên, gan lợn chứa nhiều LDL-C, rất không tốt với người bị mỡ máu. Ngoài ra, protein cũng làm tăng hormone insulin, tăng cường tích mỡ khiến bệnh thêm trở nặng. Nói tóm lại, Hàm lượng protein và Cholesterol trong gan lợn là rất lớn do đó những người mắc mỡ máu cao nếu ăn gan lợn sẽ làm nồng độ mỡ trong máu cao lên khiến bệnh nặng hơn.

Người mắc bệnh về gan

Với người bệnh gan (viêm gan B, xơ gan, v.v..) gan gặp vấn đề khi đào thải độc tố amoniac (NH3) tạo ra khi cơ thể hấp thụ protein. Những độc tố này không được đào thải mà lưu lại trong máu, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của não bộ. Đối với người bị viêm gan nghiêm trọng, do niêm mạc dạ dày bị sưng, lớp lông tơ ở ruột non trở nên dày và ngắn, dịch mật bài tiết mất cân bằng… làm cho chức năng hô hấp, tiêu hóa giảm. Nếu ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein như trứng, ba ba, thịt nạc thì sẽ gây ra tiêu hóa không tốt, dẫn tới chướng bụng, đầy bụng.

Thêm vào đó, những độc tố, tồn dư từ thức ăn chăn nuôi, kim loại nặng vẫn còn lưu lại trong gan lợn sẽ trở thành gánh nặng mới cho lá gan đang rất yếu của bạn. Với những người bị mắc bệnh về gan, đặc biệt là viêm gan B, người bệnh cần rất cẩn thận, tránh nạp nhiều đạm, tăng cường vitamin và chất chống oxy hóa để chức năng gan được hồi phục

Người bị cao huyết áp

Theo các chuyên gia y tế, huyết áp cao là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tim mạch và đột quỵ - nguyên nhân gây tử vong cao thứ 2 trên thế giới. Bệnh thường do lượng cholesterol xấu trong máu cao do đó chế độ ăn uống sinh hoạt cần phải lành mạnh. Tránh những thực phẩm chứa nhiều đạm và chất béo. Nội tạng động vật, đặc biệt là gan lợn, là loại thực phẩm có chứa nhiều đạm, chất béo bão hòa và cholesterol cao hơn nhiều so với các loại thực phẩm khác.

Người bệnh gout

Bệnh Gout thực chất là bệnh viêm các khớp. Nguyên nhân được cho là do lượng axit uric ở trong máu quá nhiều. Khi đó, chúng sẽ tích tụ vào các khớp dưới dạng tinh thể muối urat và gây ra triệu chứng sưng, viêm, đau dữ dội. Axit uric là sản phẩm thải khi cơ thể hấp thụ một loại protein là purin, và trong 100g gan lợn chứa đến 300mg gốc purin này. Vậy nên người bị bệnh gout cần tuyệt đối kiêng không nên ăn món này để tránh những cơ đau cấp do bệnh gout gây ra.