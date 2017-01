Garmex Sài Gòn lãi trước thuế 75,6 tỷ đồng năm 2016, vượt 26% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (Garmex Sài Gòn-mã chứng khoán GMC) vừa công bốbáo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2016.

Ngành nghề kinh doanh chính của Garmex Sài Gòn là may quần áo, công nghiệp may. Công ty hiện có 2 công ty con sở hữu 100% vốn là May Tân Mỹ và May Sài Gòn Xanh.

Quý 4/2016, công ty đạt 440 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh của GMC chủ yếu phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh chính, doanh thu tài chính đóng góp không đáng kể.

Lợi nhuận sau thuế riêng quý 4 đạt 5,6 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2016, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 64,22 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 69 tỷ đồng lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ) năm 2015.

Với 75,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm 2016, GMC vượt 26% kế hoạch lợi nhuận mà đại hội cổ đông giao phó.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ