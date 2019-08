GEC hoàn thành 2/3 chặng đường lợi nhuận trước thuế chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019

Riêng trong Quý II, GEC đã đóng điện thêm 3 Nhà máy Điện mặt trời mới là Đức Huệ 1 - Long An, Hàm Phú 2 - Bình Thuận vào tháng 4, sau khi vượt tiến độ thi công và Trúc Sơn - Đăk Nông vào tháng 6 khi thi công kỷ lục chỉ trong 100 ngày; với tổng công suất gần 143 MWp, hưởng mức giá ưu đãi 9,35 cents/kWh trong 20 năm. Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện thương phẩm của GEC đạt hơn 202 triệu kWh trong đó Điện mặt trời là 125 triệu kWh (62%) và Thủy điện là 77 triệu kWh (38%). Mặc dù 3 Nhà máy Điện mặt trời mới vận hành trong Quý II nhưng sản lượng Điện mặt trời đã đạt 53% kế hoạch năm, thậm chí vượt 42% kế hoạch 6 tháng và cao hơn Thủy điện 1,6 lần, do tận dụng được tình hình thời tiết hạn hán nắng nóng kéo dài.



Sản lượng của Nhà máy Phong Điền đạt 36 triệu kWh, vượt 25% kế hoạch 6 tháng và đạt 59% kế hoạch năm. Theo sau là nhà máy Krông Pa đóng góp 58 triệu kWh, hoàn thành 104% kế hoạch 6 tháng và 56% kế hoạch năm. 3 Nhà máy Điện mặt trời còn lại đã đóng góp 32 triệu kWh lượng mặc dù chỉ mới đi vào hoạt động. Với kết quả ấn tượng, sản lượng Điện mặt trời đã bù đắp tốt cho sự thiếu hụt của sản lượng Thủy điện và dự kiến sẽ vượt kế hoạch sản lượng 2019.

Sản lượng Nhà máy Điện mặt trời

Nguồn: GEC

Do ảnh hưởng của El Nino đã khiến cho lượng mưa tại Khu vực Trung bộ ít hơn 50% so với trung bình nhiều năm, tình trạng khô hạn kéo dài đã làm giảm mực nước của các hồ chứa. Theo tổng cục thủy lợi, dự báo lượng mưa sẽ tiếp tục thiếu hụt 10 - 25% tại Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và mùa mưa sẽ kết thúc sớm; điều này sẽ tác động không tốt đến hoạt động của các Nhà máy Thủy điện tại đây. Trước tình hình này, GEC đang chào bán đấu giá công khai các Nhà máy Thủy điện quy mô nhỏ, công suất dưới 2 MW bao gồm Nhà máy Ia Đrăng 1 (0,6 MW), Kênh Bắc - Ayun Hạ (1 MW), Ia Đrăng 2 (1,2 MW), Ia Đrăng 3 (1,6 MW) và Ia Meur 3 (1,8 MW) tại Gia Lai; dự kiến sẽ mang về ít nhất 205 tỷ đồng phục vụ cho việc đầu tư các dự án Điện mặt trời với tổng công suất dự kiến hơn 700 MWp sắp tới của Công ty.



Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 514 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ và đạt 51% kế hoạch năm. Tỷ trọng Doanh thu thuần bao gồm 85% đến từ hoạt động bán điện trong đó Điện mặt trời đạt 269 tỷ đồng tương đương 53% Doanh thu thuần và Thủy điện đóng góp 167 tỷ đồng chiếm 32% Doanh thu thuần; còn lại 11% là cung cấp dịch vụ và 4% là xây lắp.

Biên Lợi nhuận gộp của Điện mặt trời duy trì ở mức rất cao lên tới 70% còn Thủy điện đạt 47%, do đó Biên Lợi nhuận gộp của toàn Công ty đạt mức hấp dẫn là 55%. Biên EBIT tăng lên 48% trong khi Biên EBITDA tăng mạnh lên 89% do chi phí lãi vay và các Nhà máy Điện mặt trời bắt đầu đưa vào tính khấu hao. Chi phí tài chính trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay tăng đáng kể lên 91 tỷ đồng do dư nợ tăng khoảng 1.700 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm các khoản vay từ Ngân hàng Vietcombank và phát hành trái phiếu để đầu tư triển khai 3 Nhà máy Điện mặt trời Hàm Phú 2, Đức Huệ 1 và Trúc Sơn. Tuy nhiên, tỷ lệ EBITDA trên lãi vay vẫn được duy trì ở mức tương đối cao, khoảng 5,42 lần, an toàn và đảm bảo khả năng trả nợ. Với việc Doanh thu tăng mạnh hơn Giá vốn cũng như Chi phí Quản lý nên Lợi nhuận trước thuế lũy kế vẫn tăng 67% so với cùng kỳ, đạt 164 tỷ đồng và hoàn thành đến 68% kế hoạch năm, trong đó Lợi nhuận trước thuế riêng Quý II tăng trưởng tới 128% so với cùng kỳ.



Khả năng sinh lời



Nguồn: GEC

Tổng tài sản đến cuối tháng 6 tăng 52% lên 6.620 tỷ đồng chủ yếu do Tài sản cố định tăng 85% so với đầu năm đạt 5.321 tỷ đồng khi đưa vào 3 vận hành 3 Nhà máy Điện mặt trời mới. Ngoài ra, GEC đã phát hành thành công 9,7 triệu cổ phiếu cho các cán bộ nhân viên thu về 107 tỷ đồng nâng Vốn điều lệ lên 2.038 tỷ đồng, tăng 5%, đồng thời hỗ trợ tăng quy mô Công ty để tiếp tục phát triển hệ thống Danh mục dự án Thủy điện, Điện mặt trời, Điện gió như kế hoạch.



Tháng 7.2019, Báo cáo Thường niên của GEC vinh dự lọt vào Top 3 Báo cáo Thường niên Quốc tế của Ngành Năng lượng do Hiệp hội các Chuyên gia Truyền thông Hoa Kỳ trao tặng.

Diễn biến giao dịch giữa GEG và VN-Index.

Nguồn: Vietstock

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30.7.2019, GEG đóng cửa ở mức giá bình quân 26.600 đồng. Được biết, ngày 31.7.2019, HOSE cũng đã ra Thông báo nhận hồ sơ niêm yết của GEC và Công ty dự kiến ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE vào cuối tháng 9.2019.