Generali mang vita – sống lạc quan đến mọi khách hàng

Thương hiệu bảo hiểm đến từ Italia, Generali liên tiếp tạo ra những sự đột phá về quyền lợi vượt trội cho khách hàng trong những năm gần đây. Điều này được minh chứng bằng sự thành công của những sản phẩm cải tiến như Vita – Lá Chắn Vàng giúp khách hàng an tâm được bảo hiểm trước tất cả các giai đoạn của bệnh ung thư và có cơ hội được hoàn lại 100% phí nếu không mắc bệnh vào thời điểm đáo hạn hoặc Vita – Sống Tự Tin giúp khách hàng vẫn sẽ được tiếp tục bảo vệ trong vòng 24 tháng kể từ khi hợp đồng mất hiệu lực.

Thực hiện phương châm hoạt động “Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm”, Generali Việt Nam tiếp tục mang đến cho khách hàng một giải pháp tài chính ưu việt được mang tên Vita- Sống Lạc Quan, kết hợp cả ba yếu tố gồm bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư trong cùng một hợp đồng dành cho cả gia đình. Theo đó, khách hàng chỉ cần tham gia một sản phẩm nhưng có thể nhận được rất nhiều quyền lợi vượt trội bao gồm:

Bảo vệ toàn diện: khách hàng được bảo vệ toàn diện trước 111 Bệnh hiểm nghèo, bao gồm Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em, Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu, Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau và Biến chứng bệnh tiểu đường. Quyền lợi bệnh hiểm nghèo được chi trả nhiều lần, tối đa lên đến 600% Số tiền bảo hiểm.

Tiết kiệm hiệu quả: khách hàng được hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn mà không phụ thuộc vào kỳ hạn hay khoản tiền đầu tư. Thêm vào đó, khách hàng còn nhận được khoản thưởng hấp dẫn với Quyền lợi duy trì hợp đồng và Quyền lợi tiền mặt định kỳ mỗi 3 năm và 100% giá trị Tài khoản hợp đồng khi kết thúc hợp đồng

Hoạch định linh hoạt: khách hàng có thể tham gia thêm các sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ để gia tăng bảo vệ cho mình và cả gia đình. Khách hàng cũng có thể đầu tư thêm để hưởng lãi suất hấp dẫn từ Quỹ liên kết chung khi có khoản vốn nhàn rỗi. Ngoài ra, khách hàng có thể linh hoạt đóng phí tùy theo nhu cầu và khả năng từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi và linh hoạt sử dụng giá trị Tài khoản hợp đồng cho các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn.

Bà Tina Nguyễn - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam cho biết: “Vita-Sống Lạc Quan là sự kết hợp hoàn hảo của 2 sản phẩm nổi tiếng trong thời gian qua của Generali là Vita – Bảo An Toàn Diện và Vita – Sống Tự Tin. Với sản phẩm mới này, chúng tôi mong muốn mang lại sự bảo vệ toàn diện nhất và quyền lợi đầu tư hiệu quả, an toàn và linh hoạt nhất cho khách hàng của mình. Hy vọng Vita - Sống Lạc Quan sẽ góp phần mang lại sự an tâm cần thiết cho khách hàng để họ có thể lạc quan vui sống mỗi ngày.”

Trong dịp ra mắt sản phẩm mới này, Generali đồng thời công bố kênh thương mại trực tuyến www.genvita.vn sẽ chính thức được “khai trương” vào tháng 3 với một trong những sản phẩm chủ lực Vita –Lá Chắn Vàng. Sản phẩm bảo hiểm bệnh Ung thư, giúp khách hàng an tâm được bảo hiểm trước tất cả các loại bệnh ung thư với chi phí hợp lý (chỉ từ 98.000 đồng/ năm) và được hoàn lại 100% phí nếu không mắc bệnh. Đây là quyền lợi độc đáo duy nhất hiện có trên thị trường.

Thông tin giới thiệu về Generali Việt Nam

Là thành viên của Tập đoàn Generali, sau gần 8 năm hoạt động, Generali Việt Nam không ngừng phát triển mạng lưới hoạt động rộng khắp với hơn 60 Văn phòng Tổng Đại lý (GenCasa) và Trung tâm Dịch vụ khách hàng trên toàn quốc, phục vụ gần 200.000 khách hàng

Phương châm hoạt động của Generali Việt Nam là “Đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm”. Generali Việt Nam cam kết mang đến những giải pháp bảo hiểm chất lượng hàng đầu thông qua các sản phẩm và dịch vụ ưu việt. Trong những năm qua, Generali liên tục khẳng định uy tín thương hiệu qua việc đón nhận các giải thưởng danh giá như: Giải thưởng “Công ty Bảo hiểm có Dịch vụ Khách hàng Tốt nhất Việt Nam 2017, 2018”, “Công ty Bảo hiểm sáng tạo nhất Việt Nam 2018” do Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine – IFM) từ Vương quốc Anh trao tặng; “Thương hiệu Xuất sắc 2017” do Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam khảo sát bình chọn và Giải thưởng Rồng Vàng 2017 do Thời Báo Kinh tế Việt Nam bình chọn.