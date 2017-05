Ghi nhận doanh thu hợp nhất công ty con, quý 1 Novaland lãi hơn 400 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã chứng khoán NVL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu thuần cả quý đạt gần 1.910 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ trong khi giá vốn giảm sâu hơn, đến 17%. Do vậy, dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 458,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 453,6 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái.

Doanh thu của Novaland phần lớn đến từ chuyển nhượng bất động sản. Mảng này mang lại 1.712 tỷ đồng, chiếm 89% tổng doanh thu toàn Tập đoàn. Mảng này cũng mang về đến 447 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong tổng số 458 tỷ đồng lợi nhuận gộp đạt được toàn công ty. Riêng mảng cho thuê tài sản mang về khoảng 24 tỷ đồng doanh thu nhưng hầu như không mang lại lợi nhuận gộp.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 464,5 tỷ đồng, tăng đột biến so với 78,5 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái. Nguyên nhân, do quý 1 năm nay Novaland ghi nhận thêm 347 tỷ đồng đánh giá lại khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn. Đây là khoản đầu tư ban đầu vào Cảng Phú Định vào ngày có được quyền kiểm soát.

Cụ thể, tháng 3/2017, Novaland đã hoàn tất mua vào 83,45% lợi ích vốn chủ sở hữu của Cảng Phú Định, tương ứng tổng giá phí hơn 1.527 tỷ đồng trong đó, giá mua lần 1 đã được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu 493 tỷ đồng; đánh giá lại khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày mua 347 tỷ đồng và giá mua lần 2 tại ngày đạt được quyền kiểm soát 686,8 tỷ đồng.

Chi phí tài chính hơn 240 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó phát sinh gần 16 tỷ đồng chi phí phát hành trái phiếu, đồng thời chi phí lãi vay cũng tăng 4 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý còn 3.209 tỷ đồng, giảm 128 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó tiền gửi ngân hàng giảm 486 tỷ đồng và tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng tăng 358 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phần thu nhập khác ghi âm hơn 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi dương. Nên kết quả, quý 1.2017 Novaland báo lãi trước thuế 552,36 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 408,5 tỷ đồng, tăng 164% so với số lãi gần 155 tỷ đồng đạt được quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 403 tỷ đồng.

Mới đây, Novaland đã tiết lộ kế hoạch kinh doanh năm 2017 trong đó Tập đoàn ghi nhận mục tiêu doanh thu thuần dự kiến 17.528 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.144 tỷ đồng. Như vậy nếu so với chỉ tiêu này, Novaland mới hoàn thành 13% kế hoạch năm.

Tổng cộng tài đến cuối quý đạt 37.662 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so vói đầu kỳ. Tổng nợ phải trả gần 27.999 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính gịảm nhẹ.

Tính đến cuối quý 1/2017, Novaland còn 2.174 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần 2.174 tỷ đồng, bên cạnh đó công ty còn 1.355 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thanh Mai

Theo InfoNet/NVL