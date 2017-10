Ghi nhận khoản thu lãi tiền gửi lớn, Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) vượt 30% kế hoạch lợi nhuận cả năm

CTCP Phát triển hạ tầng công nghiệp Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2017. Năm tài chính của Hạ tầng Vĩnh Phúc bắt đầu từ 1/10 và kết thúc vào 30/9 năm sau.

Doanh thu trong quý 4 chỉ bằng 1/3 cùng kỳ năm 2016, đạt 23,5 tỷ đồng, trong khi giá vốn bỏ ra chỉ hơn 6,6 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu về hơn 16,87 tỷ đồng – bằng 37% cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 6,48 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ - đây chủ yếu là ghi nhận lãi tiền gửi được nhận về. Trên BCTC công ty thể hiện, đến 30/9/2017 số tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng còn gần 16 tỷ đồng, giảm 277 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong khi đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 362 tỷ đồng, lên mức gần 372 tỷ đồng. Do vậy, nguồn thu lãi tiền gửi tăng.

Đáng chú ý, doanh thu giảm sâu, nhưng chi phí bán hàng chỉ giảm chưa đến 1 nửa, còn gần 1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 1 tỷ đồng, nên kết quả quý 4 IDV báo lãi sau thuế hơn 15,76 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm tài chính 2016 – 2017 IDV Vĩnh Phúc đạt gần 110 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với con số 115 tỷ đồng đạt được năm 2016 và mới thực hiện được 78,6% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 79,5 tỷ đồng, cũng chỉ giảm hơn 2 tỷ đồng so với năm trước đó. Tuy nhiên nhờ nguồn thu tài chính – mà chủ yếu là thu lãi tiền gửi tăng mạnh nên kết quả năm tài chính 2016-2017 Vĩnh phíc IDV báo lãi sau thuế 80,82 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và chính thức vượt 30,4% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 115 tỷ đồng. EPS đạt 6.639 đồng.