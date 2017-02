Giá cả ổn định ngày rằm tháng Giêng

Ghi nhận vào ngày 11/2 (tức ngày rằm tháng Giêng) tại các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh, thị trường đồ cúng cho ngày này khá phong phú và đa dạng, giá cả được giữ ổn định, người mua cũng đông đúc hơn ngày thường.

Trong những mặt hàng có giá ổn định nhất vào ngày rằm tháng Giêng là giá các thực phẩm tươi sống. Tại chợ truyền thống, giá thực phẩm tươi sống gần như không thay đổi so với ngày thường. Theo đó, giá thịt lợn tại các chợ đang đứng yên, thịt ba rọi dao động từ 90.000 - 100.000 đồng/kg, thịt vai 80.000- 95.000 đồng/kg, ba rọi rút xương 110.000 -120.000 đồng/kg… Các loại hải sản tươi sống như cá ngân giá 50.000 – 60.0000 đồng/kg, cá thu 100.0000 -120.000 đồng/kg…

Hoa quả tại chợ truyền thống có giá ổn định ngày rằm tháng Giêng

Đối với các mặt hàng trái cây, hoa tươi..., đây là những món không thể thiếu trong dịp này. Tuy nhiên, theo ghi nhận ngày 11/2, giá các loại hoa tươi không tăng giá mạnh thậm chí còn giảm khá sâu so với thời điểm Tết Nguyên đán. Chẳng hạn, hoa cúc vàng có giá từ 15.000 - 20.000 đồng/bó (giảm 5.000 – 10.000 đồng/bó so với thời điểm Tết), hoa cát tường 25.000 - 35.000 đồng/ bó (15 ngàn đồng/bó)... Các mặt hàng trái cây như vú sữa dao động 50.000 -60.000 đồng/kg (giảm 1/2 so với thời điểm Tết), xoài cát hòa lộc có giá 60.000 -80.000 đồng/kg...

Trong dịp này, các dòng thực phẩm chay cũng rất đắt khách. Tại các chợ truyền thống, giá các sản phẩm chay được bán với giá khá “mềm”, chỉ từ 20.000 – 50.000 đồng/kg, mặt hàng thịt lợn chay 40.000 đồng/bịch/kg, gà chay 30.000 – 50.000 đồng/bịch/kg...

Theo lý giải của các tiểu thương, giá các mặt hàng đồ cúng ngày rằm năm nay ổn định là do năm nay do thời tiết khắc nghiệt, thời điểm trước, trong và sau Tết giá các mặt hàng hoa tươi, trái cây, rau xanh thiếu nguồn cung nên đều tăng cao. Nhưng từ ngày 8 tháng Giêng (âm lịch) giá các mặt hàng, hoa tươi, trái cây, rau xanh đã “hạ nhiệt”, đặc biệt 2 ngày 13 và 14 tháng Giêng (âm lịch), giá các mặt hàng rau xanh đã giảm sâu so với thời điểm trước do nguồn cung hàng hóa tăng cao.

Thực phẩm chay là sản phẩm người tiêu dùng quan tâm ngày rằm. Ảnh siêu thị Big C cung cấp

Ngoài ra, theo các chuyên gia dinh dưỡng, dịp Tết Nguyên đán, người dân đã ăn quá nhiều thực phẩm béo, giàu đạm, nên ngày rằm người dân muốn ăn uống đạm bạc, đó cũng là nhu cầu tự nhiên của con người. Nhu cầu này đã tác động tới sức mua - bán ở các chợ truyền thống, kéo theo giá các loại thực phẩm giảm giá.

Hiện nay, các hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố cũng có nhiều chương trình giảm giá từ 10 -15% các loại thực phẩm phục vụ ngày rằm tháng Giêng. Đại diện hệ thống siêu thị Big C cho biết: "Sức mua các mặt hàng như hoa tươi, trái cây, đặc biệt là thực phẩm chay đang rất sôi động. Nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm của người dân, các mặt hàng thực phẩm chay còn đang được đồng loạt giảm giá 15% các loại tại hệ thống Big C".

Năm nào vào ngày rằm tháng Giêng, chị Nguyễn Thị Hạnh, ngụ quận 9 cũng ra chợ mua rau, củ quả về nấu đồ chay cúng lễ. Chị Hạnh cho biết: “Các cụ xưa quan niệm “cúng cả năm cũng không bằng ngày rằm tháng Giêng” nên năm nào, tôi cũng làm mâm cơm chay cùng lễ. Năm nay, các mặt hàng rau củ quả tại chợ rất phong phú, giá cũng rất phải chăng, nhiều mặt hàng rau củ còn giảm sâu so với thời điểm trước trong và sau Tết Nguyên đán nên rất dễ cho người tiêu dùng lựa chọn”.

