Giá cá tra biến động nhanh hơn cả vàng, USD

Theo nguồn tin từ các doanh nghiệp, từ đầu tháng 2/2017 đến nay, hơn chục doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu Việt Nam chỉ còn chế biến được khoảng 40% sản lượng cá so với cùng kỳ 2016. Tình hình này, dự báo còn diễn ra trong thời gian tới do nguồn cung nguyên liệu bị sụt giảm nghiêm trọng, trên 60% trong hệ thống nuôi trồng của nhà máy và người nông dân.

Do thiếu nguyên liệu nên đã đẩy giá cá tra sau kỳ nghỉ tết âm lịch 2017 tăng liền 3.000 đồng/kg chỉ trong vòng 10 ngày. Giá cá tra được doanh nghiệp giao dịch nóng lên ngay trong ngày, trong tuần. Đến ngày 17/2, doanh nghiệp mua cá tại ao là 25.000 đồng/kg, tăng thêm 500 đồng so với ngày trước đó, nhưng nông dân cũng không có cá để bán.

Nhiều người dự báo cứ đà tăng như những ngày qua thì cá tra sẽ sớm quay lại mức giá kỷ lục là hơn 26.000 đồng/kg từng thiết lập cách đây 6-7 năm.

Hiện nay, tỷ lệ ao bỏ trống trong dân rất lớn và chưa có giống mới để thả. Còn trong doanh nghiệp, trên 50% diện tích ao đã thu hoạch cũng chưa có con giống để thả. Dự báo, tháng 5 và tháng 6 mới có giống, điều này đã đẩy giá cá giống trong đầu tháng 2 tăng khoảng 30% so với tháng 1. Do lượng giống cá tra cung cấp cho thị trường giảm 90% so với năm trước nên giá tăng vẫn không có hàng. Giá cá giống loại 28 con/kg đã được giao dịch ở mức 45.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 23.000-24.000 đồng.

Do thiếu nguyên liệu nên hệ thống các nhà máy ở khu vực Cần Thơ chỉ còn chế biến được 30% sản lượng so với trước. Đặc biệt, ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp, nơi tập trung nuôi trồng và chế biến cá lớn nhất, các nhà máy cũng chỉ đạt 50% sản lượng và tiếp tục phải giảm nữa trong thời gian tới do nguồn nguyên liệu của nhà máy và của dân đang giảm sâu. Hiện nay, để duy trì hoạt động, doanh nghiệp buộc bắt cá nhỏ, bình quân 800gram thay trên 1kg như trước đây nên dự báo sản lượng sẽ thiếu hụt nhanh hơn.

Tình hình xuất khẩu cá tra cũng có nhiều điều chỉnh theo hướng chọn lọc khách hàng của từng thị trường. Một số thị trường sẽ được điều chỉnh như Nam Mỹ, Trung Đông, Đông Âu. Doanh nghiệp phải từng bước chọn lọc người mua hàng vì trước đây, những thị trường này có giá bán rất thấp.

Dự báo, giá cá tra xuất khẩu 2017 tăng trên 30% so với năm 2016.

Phương Thảo

Theo Trí thức trẻ