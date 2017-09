Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định ở mức cao

Giá cá tra đang dao động ở mức 22.000-25.000 đồng/kg tùy theo chất lượng cá và phương thức thanh toán. Bên cạnh đó, nguồn cung cá vào size ở mức thấp.

​Tại Vĩnh Long, giá trung bình cá tra thịt trắng trong size đang ở mức 24.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với tháng trước; tại Đồng Tháp cá tra đang có giá từ 22.500-23.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với tháng trước; còn tại An Giang giá cá tra hiện ở mức 23.000-23.500 đồng/kg. Đáng chú ý, giá cá tra giống có xu hướng tăng giá do nhu cầu thả nuôi tăng cao.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, giá cá tra có xu hướng tăng, nên người nuôi dần ổn định sản xuất, diện tích nuôi hiện có đạt 4.746ha, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bước vào vụ thu hoạch chính, sản lượng cá tra tám tháng của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đạt 815.500 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. Đồng Tháp là địa phương có sản lượng cá tra thu hoạch lớn nhất đạt 303.400 tấn, tăng tới hơn 25% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong tháng Tám, thời tiết không thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, mưa lớn bất thường, sự biến động lớn của các yếu tố môi trường (DO, nhiệt độ, độ mặn, pH,...) làm giảm sức đề kháng của thủy sản nuôi, vì vậy tình hình dịch bệnh trên thủy sản có chiều hướng tăng so với các tháng đầu năm.

Đáng chú ý, mới đây, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã quyết định kiểm tra 100% các lô hàng nhập khẩu vào ngày 2/8 là sớm hơn một tháng so với dự kiến (1/9) theo Chương trình thanh tra cá da trơn của Hoa Kỳ.

Theo quy định, 100% lô hàng phải được kiểm tra về hồ sơ, bao gói, nhãn mác, cuối cùng là từng thùng hàng phải đóng tem kiểm soát. Do đó, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn do việc phát sinh thêm thời gian, chi phí cho việc thông quan một lô hàng. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này chưa ghi nhận sự ách tắc nào trong xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam sang Hoa Kỳ./.