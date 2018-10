Giá cao su xuất khẩu giảm mạnh

Bộ Công thương cho biết, trong tháng 9/2018, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh biến động trong biên độ hẹp. Trong tháng 9/2018, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh 3 lần thông báo điều chỉnh giá thu mua mủ cao su.



Nhìn chung tháng 8/2018, giá xuất khẩu các mặt hàng cao su đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, cao su tổng hợp có giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh nhất,giảm 18%, giá cao su SVR 10 giảm 15,7%, SVR 3L giảm 13,7%, SVR 20 giảm 16,3%, Latex giảm 17,1%...

Giá xuất khẩu cao su trung bình 15 ngày đầu tháng 9 dao động ở mức 1.285 USD/tấn, tăng 1% so với mức giá xuất khẩu của 15 ngày trước, nhưng giảm khoảng 20% so với mức giá cùng kỳ năm 2017.

Theo ước tính, xuất khẩu cao su trong tháng 9/2018 đạt 160 nghìn tấn, trị giá 206 triệu USD, giảm 6,5% về lượng và giảm 5,5% về trị giá so với tháng 8/2018; tăng 6,8% về lượng, nhưng giảm 12,7% về trị giá so với tháng 9/2017. Lũy kế 9 tháng năm 2018, xuất khẩu cao su đạt 1,03 triệu tấn, trị giá 1,43 tỷ USD, tăng 9,1% về lượng, nhưng giảm 11,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2018, xuất khẩu nhiều chủng loại cao su tăng so với cùng kỳ năm 2017, trong khi xuất khẩu cao su tổng hợp, SVR CV60... lại giảm. Cao su tổng hợp chiếm 50,7% lượng cao su xuất khẩu trong tháng 8/2018, đạt 80,7 nghìn tấn, trị giá 110,15 triệu USD, giảm 15,7% về lượng và giảm 7,9% về trị giá so với tháng 8/2017.