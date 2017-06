Giá cây cao su giống tăng cao nhất từ trước tới nay, “cháy” hàng

Tại huyện Chơn Thành, vùng trọng điểm sản xuất cao su giống của tỉnh Bình Phước và cả nước, nhiều hộ sản xuất cao su giống đã không còn nguồn hàng để bán. Không chỉ hút hàng mà giá cao su giống cũng đã tăng rất mạnh, gấp 3-4 lần so với năm trước.

Hiện 1 cây giống cao su stum trần có giá từ 7000- 8000 đồng/cây, tăng 2.000 đồng so với tháng trước, còn stum bầu chưa có lá 16.000 đồng/cây, tăng 6.000 đồng so với tháng trước; đối với stum bầu có 1 tầng lá là 19.000 đồng, 2 tầng lá 25.000 đồng, tăng 8.000 đồng/cây so với tháng trước đó.

Mức giá này được nhiều người làm cao su giống nhận định là cao nhất từ trước tới nay. Nhiều hộ gia đình vẫn đang tiếp tục nhận đơn hàng để ghép mới cây giống.

Nguyên nhân giá cao su tăng đột biến là do nhu cầu tái canh trồng mới năm nay tăng cao. Đồng thời, nhiều hộ sản xuất giống không dự báo được nhu cầu thị trường nên không dám đầu tư sản xuất giống sau một thời gian dài cao su giống ế ẩm, giá bán thấp nên dẫn đến cung hiện không đủ cầu, giá bán tăng vọt.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Phước, dự kiến từ nay đến năm 2020, diện tích quy hoạch cao su của Bình Phước sẽ đạt 250.000 ha./.

