Giá dầu đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 2,5 năm

Tại Sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô giao trong tháng 12 tăng 2,1% lên mức 58,02 USD/thùng.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa liên tục địa London, giá dầu Brent tăng 1,17% lên 63,3 USD/thùng.

Giá dầu tăng lên ngưỡng cao nhất trong vòng 2,5 năm do tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn khi báo cáo cho thấy nguồn cung dầu thô giảm mạnh hơn dự báo trước đó.

Trữ lượng dầu thô Mỹ giảm gần 1,9 triệu thùng trong tuần trước, vượt so với kỳ vọng giảm 1,6 triệu thùng. Trong khi đó, trữ lượng xăng tăng 44.000 thùng, thấp hơn so với dự đoán là tăng 737.000 thùng. Trữ lượng các sản phẩm từ dầu thô khác như dầu diesel, dầu hỏa tăng 269.000 thùng so với kỳ vọng là giảm 1,2 triệu thùng.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá dầu là thông tin Canada mới đây tuyên bố sẽ giảm tới 85% hoặc hơn công suất đường ống dẫn dầu sang Mỹ. Tuần trước, đường ống dẫn dầu từ Alberta sang Mỹ phải đóng cửa do sự cố tràn dầu.