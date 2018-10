Giá giảm gần 5 lần sau hơn một tháng, cổ phiếu CEN liệu có trở thành “TOP thứ 2”?

Cổ phiếu biến động "chóng mặt" kể từ khi lên sàn

Hơn một tháng qua, thị trường chứng khoán chứng kiến sự lao dốc không phanh của cổ phiếu CEN - CTCP Dịch vụ Hàng không CENCON Việt Nam khi giảm tới gần 5 lần so với đỉnh lập được hồi tháng 8 vừa qua.

Cụ thể, sau khi đạt đỉnh 208.100 đồng/cổ phiếu ngày 22/08, CEN giảm một mạch chỉ còn 67.800 đồng/cổ phiếu ngày 10/09. Dù phục hồi về 97.900 đồng chỉ trong một tuần nhưng sau đó CEN lại tiếp tục lao xuống chỉ còn giao dịch với 43.200 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

Trước đó, ngay sau khi chào sàn UpCOM hôm 15/06, cổ phiếu CEN trở thành hiện tượng thu hút sự chú ý của giới đầu tư với chuỗi tăng giá "phi mã" lên mức 180.700 đồng/cổ phiếu kết thúc phiên 07/08, tương đương mức tăng 17 lần so với giá chào sàn là 10.400 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của CENCON đạt gần 237 tỷ đồng.

Sau vài phiên điều chỉnh, cổ phiếu CEN chững lại quanh mức giá 137.000 đồng/cổ phiếu trong hơn một tuần trước khi tiếp tục tăng mạnh đến đỉnh 208.100 đồng/cổ phiếu ngày 22/08.

Việc tăng giá "phi mã" thời gian qua đã giúp CEN trở thành cổ phiếu có thị giá lớn nhất UpCOM và là cổ phiếu có thị giá lớn thứ 2 trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm đó, chỉ xếp sau SAB với 213.000 đồng/cổ phiếu.

Đi theo “vết xe đổ” của Top One?

Thực tế, các thành viên sáng lập của CENCON đều là nhân vật chủ chốt tại CTCP Phân phối Top One (mã TOP). Trong đó, ông Vũ Thái từ ngày 1/1/2017 đến 25/10/2017 vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT ) của CENCON vừa là thành viên HĐQT Top One. Tương tự, ông Đỗ Xuân Long cũng là thành viên HĐQT Top One.

Trước đó, Top One đã có không ít "tai tiếng" kể từ khi lên sàn UpCOM năm 2015 với những biến động bất thường của cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu này sau vài phiên chào sàn tăng trần liên tục và tạo đỉnh tại vùng 17.000 đồng/cổ phiếu đã liên tục điều chỉnh. Kết thúc phiên giao dịch 04/10, thị giá TOP chỉ còn vỏn vẹn 1.400 đồng/cổ phiếu.

Những diễn biến khá tương đồng của cổ phiếu CEN và TOP khi mới lên sàn khiến không ít nhà đầu tư cảm thấy lo ngại CENCON có thể đi theo “vết xe đổ” của Top One.

Nửa năm hoàn thành 12% chỉ tiêu lợi nhuận, lên kế hoạch tăng vốn gấp 23 lần

Báo cáo tài chính quý II cho thấy, CENCON tạo ra 25 tỷ đồng doanh thu, tăng 6,4% so với cùng kỳ đồng thời thu về 1,6 đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 6 lần số lãi quý II/2017. Lũy kế 6 tháng đầu năm, CENCON đã đạt gần 50 tỷ doanh thu và 1,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu( EPS) đạt trên 1.400 đồng, gần gấp 3 so với năm 2017.

Năm 2018, CENCON đặt mục tiêu doanh thu tăng gấp đôi lên 160 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 19 tỷ đồng và 15 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 5%. Như vậy sau nửa năm, CENCON mới thực hiện 31,3% chỉ tiêu doanh thu và vỏn vẹn 12% chỉ tiêu lợi nhuận.

Cũng trong năm 2018, CENCON có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 299 tỷ đồng, tăng gấp 23 lần so với hiện tại nhằm mục đích mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực khác cụ thể là hoạt động trồng rừng, nông sản và dược liệu thông qua việc mở rộng vùng trồng nguyên liệu ở Hà Giang và mở rộng sang Cao Bằng, Lai Châu. CENCON đặt mục tiêu trong 5 năm tới có khoảng 10.000 ha trồng nguyên liệu dược và 3-5 nhà máy chế biến các sản phẩm nam dược.