Giá hạt tiêu xuất khẩu giảm mạnh

Bộ Công thương cho biết, trong tháng 2/2019, giá hạt tiêu tại thị trường trong nước giảm so với tháng 1/2019. Ngày 26/2/2019, giá hạt tiêu đen giảm từ 3,2 – 6,7% so với ngày 31/1/2019, mức thấp nhất là 42.000 đồng/kg tại huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, mức cao nhất là 45.000 đồng/kg tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giá hạt tiêu trắng ở mức 71.000 đồng/kg, thấp hơn so với mức 95.000 đồng/kg của cùng kỳ năm 2018.

Theo ước tính, xuất khẩu hạt tiêu tháng 2/2019 đạt 13 nghìn tấn, trị giá 35 triệu USD, giảm mạnh 32,6% về lượng và giảm 38,3% về trị giá so với tháng 1/2019, so với tháng 2/2018 tăng 0,7% về lượng, nhưng giảm 25,9% về trị giá.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu đạt 32 nghìn tấn, trị giá 92 triệu USD, tăng 7,8% về lượng, nhưng giảm 20,5% về trị giá so với 2 tháng đầu năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu tháng 2/2019 ước đạt mức 2.692 USD/tấn, giảm 8,5% so với tháng 1/2019 và giảm 26,5% so với tháng 2/2018. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2019, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức 2.842 USD/tấn, giảm 26,3% so với 2 tháng đầu năm 2018.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu tháng 1/2019 đạt 19,3 nghìn tấn, trị giá 56,76 triệu USD, tăng 53,6% về lượng và tăng 40% về trị giá so với tháng 12/2018, so với tháng 1/2019 tăng 13,2% về lượng, nhưng giảm 16,7% về trị giá.

Theo khảo sát của Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam, diện tích hạt tiêu tăng mạnh ở nhiều nơi, nhất là tại Đắk Nông và Đắk Lắk, mà chủ yếu là những vườn tiêu mới. Đây là những vườn tiêu được trồng trong các năm 2016 - 2017 do tác động mạnh từ việc giá hạt tiêu lên đến đỉnh cao của năm 2015.



Hiện giá hạt tiêu giảm mạnh và duy trì ở mức thấp, do đó các cơ quan quản lý khuyến cáo cần tập trung tái cơ cấu ngay ngành hạt tiêu. Theo đó, diện tích hạt tiêu không được tăng thêm mà phải kiên quyết kéo giảm xuống.



Cụ thể, Bộ Công thương khuyến cáo nên tập trung giảm ở những nơi không phù hợp, không trồng mới ở những diện tích hạt tiêu bị chết. Đồng thời cần phải tập trung làm ngay công tác về giống hạt tiêu, chọn ra được những giống tốt để công nhận. Và cần tìm ra những quy trình canh tác chuẩn cho từng tiểu vùng sinh thái. Việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân cần tăng cường tạo ra vùng nguyên liệu bền vững, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học. Ngành công nghiệp chế biến hạt tiêu hướng tới chế biến sâu tạo giá trị gia tăng.



Hiện nay, Việt Nam mới chủ yếu xuất khẩu hạt tiêu đen dưới dạng thô. Trong khi đó, tỉ trọng các sản phẩm chế biến sâu, hạt tiêu trắng và hạt tiêu nghiền vẫn còn thấp.