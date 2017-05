Giá hồ tiêu liên tục giảm, chưa bằng một nửa giữa năm ngoái

Giảm mạnh so với đầu tháng

Theo ông Hoàng Phước Bính, PCT Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), trong những ngày qua, giá hạt tiêu trên địa bàn đã giảm mạnh, đến ngày 21/5 chỉ còn 82.000 đ/kg (giá đầu giá).

Chăm sóc tiêu (Ảnh: Hồng Thủy)

Ở các tỉnh trồng tiêu khác, giá hạt tiêu cũng đã giảm mạnh xuống chỉ còn ở mức trên 80.000 đ/kg. Chẳng hạn, vào ngày 22/5, giá tiêu ở Đăk Nông là 80.000 đ/kg, ở Đăk Lăk là 82.000 đ/kg, ở Bà Rịa - Vũng Tàu là 82.000 đ/kg, Đồng Nai 80.000 đ/kg… So với giá tiêu hồi đầu tháng 5 (98.000 - 101.000 đ/kg), thì giá tiêu hiện đã giảm tới trên dưới 20.000 đ/kg. Còn so với hồi giữa năm ngoái, khi giá tiêu ở mức khoảng 180.000 đ/kg, thì giá tiêu hiện nay đã giảm tới hơn nửa.

Giá tiêu giảm mạnh trước hết do sự gia tăng về sản lượng. Ông Bính cho hay, ở vùng tiêu trọng điểm Chư Sê và Chư Pưh, do ảnh hưởng nặng nề của đợt khô hạn các năm 2014 và 2015, sản lượng tiêu vẫn đang giảm do nhiều vườn không thể phục hồi. Nhưng khảo sát tại Đăk Nông, Đăk Lăk, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…, sản lượng tiêu trong niên vụ này tăng nhiều do các diện tích được trồng ồ ạt cách đây 4 năm, đến nay đã cho thu hoạch.

Thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cũng khẳng định điều này. Theo VPA, năm nay là năm được mùa của nhiều vùng trồng tiêu Việt Nam. Bên cạnh đó, diện tích lớn được trồng ồ ạt trong giai đoạn 2010 - 2012, đến nay đã bước vào thu hoạch, làm cho sản lượng tiêu tăng mạnh so năm 2016 và đóng góp thêm khoảng 30.000 tấn vào sản lượng chung của toàn cầu.

Trong khi đó, việc các DN giảm hẳn mua tiêu để dự trữ cũng góp phần khiến giá tiêu giảm mạnh. Ông Bính cho biết, các DN hầu như chỉ đang mua lượng tiêu vừa đủ để đáp ứng cho các hợp đồng đã ký mà không mua thêm để trữ sẵn trong kho. Do đó, tiêu hiện trữ trong dân là chính.

Thông tin từ một số DN cho hay, một lượng tiêu không nhỏ ở Campuchia đang được đưa về Việt Nam, làm gia tăng đáng kể lượng tiêu đang có trong nước, góp phần đẩy giá tiêu giảm xuống.

Giá XK cũng giảm nhiều

Không chỉ giá trong nước, giá tiêu XK cũng đang có xu hướng giảm trong những tháng qua. Nếu như trong tháng 3 giá bình quân hạt tiêu XK của Việt Nam là 5.881 USD/tấn, thì sang tháng 4 giảm xuống còn 5.672 USD/tấn, và nửa đầu tháng 5 đã giảm xuống còn 5.376 USD/tấn. So với giá XK bình quân của cả năm ngoái là 8.034 USD/tấn, thì rõ ràng giá tiêu XK hiện nay đã giảm quá nhiều.

Giá tiêu XK giảm do sản lượng tiêu tăng mạnh trên toàn cầu. Ngoài Việt Nam tăng sản lượng tới 30.000 tấn, một số nước sản xuất tiêu lớn cũng tăng mạnh sản lượng. Ở Ấn Độ, ước tính sản lượng tiêu năm 2017 tăng khoảng 3.000 tấn so với năm 2016. Brazil cũng tăng sản lượng thêm khoảng 10.000 tấn. Campuchia năm nay dự kiến cung ứng vào thị trường thế giới khoảng 10.000 tấn.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của El Nino, sản lượng tiêu của Indonesia và Malaysia có thể bị sụt giảm, mất mùa. Vừa qua, Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế (IPC) đã khảo sát một số vùng trồng tiêu lớn ở Indonesia là Lampung, Bangka và Đông Kalimantan, nhận thấy khả năng tiêu nước này bị mất mùa vì trái đóng thưa, năng suất thấp do các tháng cuối 2016 thời tiết không thuận lợi, khô hạn kéo dài. Nhưng do sự tăng mạnh sản lượng ở Việt Nam, Brazil, Ấn Độ…, nhiều khả năng trong cả năm 2017, sản lượng tiêu toàn cầu vẫn tăng 10% so năm 2016 và đạt khoảng 460.000 tấn.

Tuy giá giảm mạnh nhưng giao dịch XK hồ tiêu vẫn đang khá sôi động. Trong 4 tháng đầu năm nay, ngành hồ tiêu đã XK được 76.363 tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều thị trường đang tăng NK tiêu từ Việt Nam, như UAE, Trung Quốc, Anh, Nga… XK sang các thị trường quan trọng như Mỹ vẫn ổn định. Một số nước trước đây chưa nhập tiêu từ Việt Nam, đầu năm đã nhập khá nhiều. Như Sri Lanka đã nhập khoảng 1.500 tấn trong 4 tháng đầu năm. Papua New Guinea trước đây không nhập tiêu Việt Nam trong những tháng đầu năm, đến nay đã nhập 4.762 tấn…

Theo VPA, tháng 5 - 6 là thời điểm các nước giảm giao dịch hạt tiêu, nhất là các nước Hồi giáo, do vậy lượng hồ tiêu XK sẽ giảm. Điều này sẽ tác động thêm vào giá tiêu trong nước, khiến cho giá tiêu khó có khả năng bật dậy trong quý 2. Bà Nguyễn Mai Oanh, Phó Chủ tịch VPA cho rằng, giá tiêu hiện đã giảm nhiều nhưng nông dân vẫn có lợi nhuận. Tuy vậy, nông dân không nên mở rộng diện tích trồng tiêu nữa. Bởi giá tiêu sẽ khó có cơ hội trở lại ở mức cao như thời kỳ 2014/2015. Diện tích tiêu không chỉ đã tăng quá nóng ở Việt Nam trong thời gian qua mà cũng đang tăng lên quá nhanh ở nước láng giềng là Campuchia.

Theo Sơn Trang

Nông nghiệp Việt Nam