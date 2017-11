Giá hoa tươi tăng mạnh dịp 20/11

Khảo sát của người viết tại một số chợ hoa trên địa bàn Hà Nội như chợ hoa Tây Tựu, chợ hoa Mê Linh, chợ hoa Quảng Bá và một số cửa hàng kinh doanh hoa tươi trên địa bàn Hà Nội, giá tất cả các loại hoa tươi có xu hướng tăng phổ biến từ 30 – 50%, thậm chí có loại tăng giá gấp đôi, gấp ba so với những ngày trước đó.

Trao đổi với chúng tôi, Chị Phạm Thị Mai, chủ kiot chuyên kinh doanh hoa tại chợ Tây Tựu, giá hoa liên tục tăng từ mấy ngày trước, đặc biệt là các loại hoa hồng, hoa ly, hoa lan.

Hoa hồng các loại được đẩy lên 100 - 120 nghìn đồng/ chục bông, giá hoa ly từ 250.000 - 300.000 đồng/chục bông loại 5 tai, ly 3 tai cũng được bán giá 170 - 220 nghìn đồng/chục, hoa Địa Lan từ 110.000 - 150.000 đồng/bó 5-10 cành.

Tại chợ hoa Mê Linh, hoa hồng các loại được đẩy giá lên từ 80-100 nghìn đồng/chục bông. giá hoa ly từ 250.000 - 300.000 đồng/chục bông loại 5 tai, ly 3 tai cũng được bán giá 170 - 220 nghìn đồng/chục, hoa Địa Lan từ 110.000 - 150.000 đồng/bó 5-10 cành.

Năm nay, có hoa hồng nhập khẩu từ Trung Quốc với đặc điểm bông hoa rất to, màu sắc tươi tắn, độ bền lâu cũng được nhiều vị phụ huynh lựa chọn. Ngoài ra, các lẵng hoa để bàn có hoa ly, địa lan làm chính cũng được nhiều mua. Mức giá các lẵng này từ 350.000 đồng/lẵng – 500.000 đồng/lẵng, chỉ tăng khoảng 20% so với ngày thường, không tăng so với dịp 20/11 năm ngoái.

Do tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn nên xu hướng chọn các loại hoa, quà tặng tiết kiệm cũng được các vị phụ huynh chú ý. Chủ một cửa hàng hoa trên Đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân -Hà Nội) cho hay, nhiều vị phụ huynh đã chọn các bó hoa nhỏ, với khoảng 5 – 6 bông hoa chính cộng thêm giấy, phụ kiện, hoa trang trí. Giá các bó này từ 80.000 đồng – 180.000 đồng.

Chị Lan Anh nhân viên văn phòng tại Nguyễn Trãi chia sẻ: “Tôi thấy trên thị trường hiện nay thứ gì cũng có và nhiều ưu đãi về giá cả nên không quá khó khăn để lựa chọn quà tặng các thầy cô giáo nhân dịp 20/11.

Tôi và ông xã đã bàn bạc sẽ mua tặng cô giáo của con trai 1 bộ mỹ phẩm, theo tôi như thế cũng khá lịch sự và thực tế. Tôi không muốn sa vào xu hướng phong bì như nhiều người khác, vì như vậy vô hình trung mình đã tạo tiền lệ không hay khiến con cái hiểu sai về ngày lễ của các thầy cô giáo”.

Chị Trần Thị Lan,chủ vườn hoa Tây Tựu Hà Nội cho biết, giá tất cả các loại hoa tươi có xu hướng tăng khá cao trong 1 tuần trở lại đây và được thương lái đến tận vườn thu mua với giá cao.

Theo như chị Lan, nguyên nhân dẫn tới giá hóa tăng mạnh như vậy là do thời tiết trong thời gian qua mưa nhiều và diễn biết rất thất thường, rất khó khăn cho người trồng hoa tươi như chúng tôi. Mưa làm ảnh hưởng trực tiếp sự phát triển và sản lượng chất lượng của hoa. Hiện gia đình tôi trồng 2 sào hoa hồng và 3 sào hoa ly đang trong thời gian thu hoạch, nhưng do ảnh hưởng của thời tiết chất lượng hoa không được đẹp, hoa hồng bông không to và màu sắc cũng kém phần tươi tắn.

Thị trường hoa tươi năm nào cũng vậy, sát các ngày lễ mức tiêu thụ cao nguồn cung thiếu hụt dẫn đến giá hoa tăng đó là lẽ đương nhiên, với giá hoa như hiện nay diện tích trồng 1 sào hoa ly như gia đình anh cũng có thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng, Chị Lan cho biết.

Theo nhận định chung của tiểu thương và người trồng hoa, giá hoa sẽ tiếp tục tăng từ nay cho đến qua ngày 20/11. Do nguồn cung không đủ cầu dẫn tới giá hoa có thế vẫn còn tăng mạnh.

Không chỉ có hoa tăng mà những món quà dành tặng thầy cô trong dịp này cũng không giảm. Tại các cửa hàng lớn, các mặt hàng như đồ dùng trong gia đình, bình hoa thủy tinh, hay ấm chén, tranh, ảnh... được các phụ huynh mua tặng thầy cô dịp này cũng được dịp đẩy giá lên cao.