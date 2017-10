Giá iPhone 8, 8 Plus xách tay giảm chưa từng có

Khảo sát tại nhiều điểm bán iPhone 8 và 8 Plus xách tay đến ngày 14/10, sau hơn 20 ngày được bán ra thị trường Việt, giá sản phẩm này đã giảm trên dưới 5 triệu đồng, tùy từng phiên bản, màu sắc.

Cụ thể, giá iPhone 8 xách tay trung bình rơi vào khoảng 17,6 triệu đồng (bản 64GB) và 21,9 triệu đồng cho bán 256GB. Tương tự, với iPhone 8 Plus là 20,4 triệu bản 64GB và 24,4 triệu bản 256GB. Tại thời điểm mới về (22 - 23/9), giá iPhone 8 xách tay bản 64GB là 21,99 triệu đồng, bản 256GB là 23,99 triệu đồng, và iPhone 8 Plus bản 64GB là 25,99 triệu, bản 256GB là 28,99 triệu đồng.

Mặc dù iPhone 8 và 8 Plus khi về Việt Nam đã được niêm yết với giá thấp hơn rất nhiều so với các đời iPhone trước đó nhưng mức giảm như trên được giới kinh doanh đánh giá là khá mạnh và cũng chưa từng có tại thị trường tiêu dùng Việt.

Sở dĩ, hiện so với sản phẩm iPhone 7 và 7 Plus hàng chính hãng (cùng bản 256GB), thì giá iPhone 8 và Plus xách tay đã giảm về gần tương đương. Theo đó, sản phẩm chính hãng của iPhone 7 và 7 Plus như tại hệ thống Thế Giới Di Động và FPT Shop có giá lần lượt là 19,99 triệu và 23,99 triệu đồng. Ở các đời iPhone xách tay trước đó, mức giá tương đương này gần như chưa xảy ra.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống bán lẻ CellphoneS, lý giải ngoài áp lực hàng chính hãng sắp được bán ra thị trường, khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11, thì lý do chính bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus xách tay có giá bán thấp như hiện nay là do không có nhiều điểm khác biệt so với iPhone 7 và 7 Plus trước đó và cũng chỉ là bản nâng cấp của hai sản phẩm này.

“Hiện, trừ tất cả các chi phí, mỗi chiếc iPhone 8 xách tay chỉ lãi được 200 nghìn đồng. Số người mua iPhone 8 và 8 Plus cũng không nhiều, cơ bản ai có tiền thì đều đợi để mua iPhone X”, ông Huy cho biết.

Một số đại lý bán lẻ cho biết, so với giá niêm yết chính thức của một số thị trường như Singapore, Hồng Kông hay Trung Quốc, giá iPhone 8 và 8 Plus xách tay trong nước còn thấp hơn đáng kể.

“Cũng hiếm khi giá iPhone đời mới ra mắt lại thấp hơn giá ở chính những thị trường cung cấp nguồn hàng xách tay cho thị trường Việt”, chủ một cửa hàng bán điện thoại trên đường Cầu Giấy, nói.

Theo đánh giá của một số hệ thống bán lẻ, những ngày tới đây, giá iPhone 8 và 8 Plus xách tay nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm bởi thời điểm hàng chính hãng “cập bến” thị trường cũng sắp cận kề.

Tuy nhiên, giới kinh doanh cũng không quá kì vọng về một doanh số ấn tượng đối với các sản phẩm iPhone 8 và 8 Plus chính hãng, vì gần như những người có tiền mua iPhone đều đang “đổ dồn” về iPhone X chính hãng, sản phẩm dự kiến khoảng cuối năm mới được bán ra thị trường.