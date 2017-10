Giá khí tăng, Đạm Phú Mỹ (DPM) báo lãi quý 3 giảm 32% so với cùng kỳ

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã CK: DPM) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với KQKD sụt giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của giá khí.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.113 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ, do giá vốn hàng bán cũng tăng cao 23% nên lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 476 tỷ đồng giảm 3% so với cùng kỳ 2016.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính sụt giảm hơn một nửa do giảm mạnh lãi tiền gửi, tiền cho vay, chi phí bán hàng tăng 19% do tăng mạnh chi phí vận chuyển bốc xếp kho bãi, chi phí QLDN cũng tăng 18% nên kết quả DPM chỉ lãi ròng 137,56 tỷ đồng giảm 32,5% so với cùng kỳ. Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do giá khí đầu vào tăng nên giá thành phân Ure Phú Mỹ tăng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, DPM đạt 6.463 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 3,4% so với cùng kỳ, trước đó trong nửa đầu năm 2017 DPM cũng đã báo lãi sụt giảm so với cùng kỳ nên 9 tháng LNST đạt gần 592 tỷ đồng giảm tới 40% so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2017, DPM đặt mục tiêu sản xuất 770.000 tấn ure Phú Mỹ và 13.000 tấn UFC85. Tổng doanh thu 7.743 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 991 tỷ đồng và 823 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức 20%. Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2017 công ty đã hoàn thành 83,5% kế hoạch doanh thu và 72% kế hoạch LNST.