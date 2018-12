Giá lợn hơi trong nước vẫn đang ở mức cao trong khu vực

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 12/2018, thị trường lợn hơi trong nước biến động giảm. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động từ 42.000 – 49.000 đ/kg, giảm 2.000 đ/kg so với cuối tháng trước do dịch lở mồm long móng bùng phát tại một số địa phương.

Giá lợn hơi tại miền Trung, Tây Nguyên phổ biến từ 43.000 - 49.000 đ/kg, giảm 3.000 đ/kg, so với cuối tháng trước. Giá lợn hơi thương lái thu mua tại các khu vực chăn nuôi trọng điểm phía Nam hiện trung bình từ 49.000 - 52.000 đ/kg, giảm 1.000 đ/kg so với cuối tháng trước.

Nhìn chung, tuy giá lợn hơi đã giảm so với trước, nhưng mức giá trên vẫn được đánh giá là cao so với nhiều quốc gia trong khu vực. Đồng thời, do nhu cầu tiêu dùng dịp lễ Tết cuối năm tăng, nên thị trường thịt lợn trong thời gian tới dự báo vẫn sẽ diễn biến có lợi đối với người chăn nuôi.

Bên cạnh đó, việc Quốc Hội thông qua Luật Chăn nuôi tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 vào ngày 19/11/2018 được kỳ vọng sẽ giúp ngành chăn nuôi thời gian tới phát triển theo hướng có truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn để xuất khẩu.

Bộ Công thương cũng dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 11/2018, đàn trâu cả nước ước giảm 1% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi đàn bò tăng 2,2%, đàn lợn tăng 2,8%, đàn gia cầm tăng 5,8%. Tính đến thời điểm ngày 25/11/2018, cả nước không còn dịch cúm gia cầm và dịch lợn tai xanh; dịch lở mồm long móng vẫn còn ở Quảng Trị. Đáng lưu ý, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ở phía Nam Trung Quốc, gần biên giới với các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam, do đó các cấp, các ngành cần chủ động có biện pháp ngăn chặn bệnh dịch xâm nhập vào nước ta.