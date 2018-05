Giá mủ cao su tăng

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, từ đầu tháng 5/2018 đến nay, giá mủ cao su có xu hướng tăng. So với những ngày đầu tháng, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh tăng nhẹ.

Đến ngày 08/5/2018, Công ty cao su Phú Riềng báo giá thu mua mủ cao su tăng 5 đến 10 đồng/độ TSC ở cả giá thu mua mủ tạp và mủ nước so với tuần trước đó, đạt lần lượt 265 đồng/độ TSC và 270 đồng/độ TSC.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 4/2018 giảm 7,1% về lượng và giảm 11% về trị giá so với tháng 3/2018, đạt 70,6 nghìn tấn, trị giá 101,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 36,8% về lượng và tăng 4,1% về trị giá. Tính đến hết tháng 4/2018, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 331,5 nghìn tấn, trị giá 486,98 triệu USD, tăng 10,2% về lượng nhưng giảm 19,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.



Giá xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 4/2018 đạt bình quân 1.433 USD/tấn, giảm 4,2% so với tháng 3/2018 và giảm 23,9% so với cùng kỳ năm 2017. Nhìn chung, tháng 4/2018, lượng cao su xuất khẩu sang hầu hết các thị trường lớn đều tăng mạnh, trừ xuất khẩu sang Đức giảm 5,8%, Hàn Quốc giảm 61,6%.

Trên thị trường thế giới, từ đầu tháng 5/2018 đến nay, thị trường cao su Châu Á duy trì đà tăng là chủ yếu, nhiều phiên đạt mức cao nhất trong 1 tháng rưỡi, chủ yếu do tác động giá dầu tăng.

Theo ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14.000 triệu tấn trong năm 2018, tăng 7,2% so với năm 2017, tăng 1,54% so với mức dự báo trước. 3 tháng đầu năm 2018, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 3.152 triệu tấn, tăng 3,3%, trong khi nhu cầu tiêu thụ đạt 3.361 triệu tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2017.