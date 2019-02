Giá muối cao, diêm dân Bến Tre thu nhập khá

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, hiện đang vào thời điểm chính vụ muối, thời tiết thuận lợi, nắng nóng, gió mạnh làm tăng độ mặn, thời gian kết tinh muối nhanh.



Ông Lê Văn Hải, ấp Thạnh Lợi, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri sản xuất hơn 1 ha muối cho hay, hiện thương thu mua muối của diêm dân tại ruộng với giá từ 60.000 - 62.000 đồng/giạ ( 1 giạ = 45 kg), tăng gần 10.000 đồng/giạ so với cùng thời điểm năm trước. Với mức giá trên, người dân sản xuất có lãi, đem lại thu nhập cho kinh tế hộ.

Tuy nhiên, theo ông Hải, giá muối thời gian qua không được ổn định do đầu ra phụ thuộc vào thương lái và việc vận chuyển muối đưa đi tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, mong muốn của bà con diêm dân là có doanh nghiệp đứng ra hợp đồng thu mua muối với diêm dân để đảm bảo tiêu thụ ổn định, giúp người sản xuất muối yên tâm. Đáng chú ý, gần đây, để tăng năng suất, sản lượng muối, nhiều hộ diêm dân trên địa bàn tỉnh đã áp dụng mô hình sản xuất muối trải bạt với nhiều ưu điểm hơn so với sản xuất muối truyền thồng trước đây.

Theo ông Ngô Văn Ngoát, ấp Thạnh Phước, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, vụ muối năm nay, ông sản xuất hơn 1,2 ha muối. Theo ông Ngoát, qua sản xuất thử nghiệm 500 m2 muối trải bạt cho thấy, năng suất muối cao hơn khoảng 30% so với sản xuất truyền thống. Ngoài ra, sản xuất muối trải bạt nhẹ công chăm sóc, muối trắng hơn và giá bán cũng cao hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/giạ. Tuy nhiên, sản xuất muối trải bạt chi phí đầu tư cao hơn với sản xuất muối truyền thống, vì vậy diêm dân rất cần sự hỗ trợ để mở rộng diện tích sản xuất muối trải bạt trong thời gian tới.

Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Bến Tre Võ Tiến Sĩ cho hay, niên vụ muối 2018-2019, diêm dân Bến Tre sản xuất hơn 1.442 ha, với 1.468 hộ sản xuất. Theo đó, huyện Bình Đại 580 ha, huyện Ba Tri 862,8 ha, tăng gần 20 ha so với niên vụ muối năm 2017 - 2018. Nguyên nhân diện tích muối tăng là do các hộ nuôi tôm, nuôi cá rô quảng canh hiệu quả kinh tế thấp của các xã có diện tích muối không tập trung chuyển sang.

Bến Tre là địa phương có diện tích đất làm muối đứng thứ hai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sau tỉnh Bạc Liêu. Nghề này hiện đang giải quyết việc làm ổn định cho 3.369 lao động diêm nghiệp.Thời gian qua, việc tháo gỡ các khó khăn liên quan đến ngành diêm nghiệp luôn là mối quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh trong nhiều năm gần đây.

Tuy nhiên, theo ông Võ Tiến Sĩ, hiện nay, cơ sở hạ tầng đồng muối nông thôn trên địa bàn tỉnh đang xuống cấp (nền đường hẹp và bị sạt lở nhiều, hệ thống giao thông phục vụ cho đồng muối chủ yếu là các kênh rạch tự nhiên; chưa có kho bảo quản và trữ muối), làm tăng chi phí vận chuyển, công lao động tăng.

Do vậy, tỉnh Bến Tre kiến nghị Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản sớm triển khai dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng đồng muối xã Bảo Thạnh, Bảo Thuận huyện Ba Tri. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cân đối nguồn vốn trung hạn để thực hiện dự án trong năm 2018-2020 để giảm chi phí vận chuyển cho diêm dân tại địa phương.

