Giá nhà tại TP.HCM năm 2018 có khả năng sẽ tăng từ 3-5%

Theo báo cáo CBRE, năm 2017 vừa kết thúc đánh dấu một sự chuyển mình khá mạnh mẽ của thị trường căn hộ bán từ tăng trưởng cao sang bền vững. Mặc dù số lượng căn hộ chào bán trong năm qua có giảm nhưng cơ cấu sản phẩm lại được điều chỉnh khá phù hợp nên khả năng hấp thụ và thanh khoản của thị trường luôn ở mức tốt.

Trong quý 4/2017, thị trường đón nhận thêm 8.559 căn hộ, tăng 12% theo quý, đưa tổng nguồn cung cả năng và tổng nguồn cung lũy kế lần lượt là 31.106 căn và 228.903 căn. Tổng nguồn cung năm 2017 giảm 18% so với năm trước đó, CBRE cho rằng điều này đã tạo điều kiện cho thị trường hấp thụ hàng tồn kho từ năm 2015 và 2016 rất khả quan. Đây là giai đoạn các sản phẩm được đầu tư nhiều hơn về thiết kế, tiện ích, vật liệu hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chiến lược bán hàng và tiếp thị cũng được chuẩn bị kỹ hơn nhằm mang lại nhiều giá trị gia tăng cho người mua.

Theo CBRE, xét về tỷ lệ các phân khúc sản phẩm, nhà ở trung cấp chiếm 65% tổng nguồn cung năm vừa qua (so với 40% trong năm 2015), cho thấy sự dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường để đáp ứng nhu cầu của người mua để ở và tạo nền tảng cho thị trưởng phát triển bền vững. Xét về vị trí, thị trường căn hộ tại TP.HCM tiếp tục mở rộng về phía Đông và Nam, nhất là số dự án tập trung nhiều tại các quận 2, 7, 9 và Bình Thạnh.

Tình hình tiêu thụ trong quý 4/2017 và cả năm 2017 được CBRE cho rằng khá khả quan trong hầu hết các phân khúc. Theo đó, trong quý cuối của năm 2017, thị trường đón nhận 8.934 căn hộ được tiêu thụ, tăng 23% so với quý 3/2017 và giảm 29% so với năm 2016. Tổng lượng căn bán được trong cả năm 2017 đạt 32.905 căn, giảm 5% so với năm trước đó, nhưng lại là năm đầu tiên trong vòng 5 năm qua ghi nhận số căn hộ bán được nhiều hơn tổng số căn mới chào bán trong năm.

Lượng tiêu thụ trung bình của các dự án mới chào bán đạt 75%. Tỷ lệ tiêu thụ cao đạt 90% đến 100% được ghi nhận tại một số dự án có vị trí tốt. Xét về phân khúc, những sản phẩm nhà ở trung cấp chiếm trên 60% số cắn bán được trong năm 2017.

Cũng theo thông tin CBRE Việt Nam đưa ra, giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp trong quý 4/2017 ghi nhận ở mức 1.564 USD/m2, tăng 4,8% so với quý trước và giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2016. Sự sụt giảm đáng kể so với năm trước là do nguồn cung phân khúc trung cấp tăng trong quý 4/2017. Xét cả năm 2017, giá bán trung bình đạt 1.558 USD/m2, tăng 4% so với năm 2016. Phân khúc cao cấp ghi nhận mức tăng giá 4% so với thời điểm một năm trước đó.

CBRE đưa ra dự đoán trong năm 2018, sản phẩm trung cấp tiếp tục chiếm tỷ trọng cao với một lượng vừa phải của phân khúc cao cấp và hạng sang được giới thiệu, tạo nền tảng cho một sự phát triển bền vững hơn. Về khu vực, phía Đông và Nam Sài Gòn tiếp tục là các điểm nóng của thị trường trong năm nay, với nhiều dự án mới tại khu vực quận 2, 7, 8 và Bình Thạnh sẽ tạo ra một lượng cung mới trên thị trường.

Giá bán trong năm nay được kỳ vọng sẽ tăng trung bình là 3%, trong đó phân khúc nhà ở trung bình và hạng sang sẽ tăng khoảng 5%, phân khúc căn hộ bình dân và trung cấp có mức tăng thấp hơn được dự báo là 1,5% - 2%.