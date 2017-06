Giá ô tô tại Việt Nam vẫn tăng dù được dỡ bỏ thuế quan

Báo cáo Triển vọng thị trường Việt Nam vừa công bố mới đây của HSBC đưa ra nhận định tích cực về vai trò của lĩnh vực bán lẻ trong việc bổ sung cho tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo chứng minh bằng doanh số bán xe hơi – một chỉ số hữu dụng đối với xu hướng chi tiêu nội địa – đã tăng trung bình 12,4% so với cùng kỳ năm. HSBC lạc quan về sức mua của thị trường nội địa bởi trên thực tế giá xe vẫn tăng lên. Các chuyên gia của ngân hàng này cho rằng thuế và phí cao đã triệt tiêu tác dụng của thuế quan được dỡ bỏ.

Ngân hàng này tin tưởng cầu thị trường nội địa vẫn ở mức cao. Thị trường bán lẻ trong tháng 5 vẫn đạt 13,1% so cùng kỳ năm. Việt Nam xếp thứ 6 về Chỉ số tăng trưởng bán lẻ toàn cầu (GRDI) từ vị trí thứ 11 năm ngoái. "Bước nhảy lên năm bậc trong năm nay nhờ vào việc nới lỏng các rào cản đối với đầu tư trong thời gian gần đây", ngân hàng nhận định.

Bất chấp hiện tại thị trường còn nhỏ và thu nhập chưa cao, HSBC nhận định, Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên như một thị trường quan trọng đối với lĩnh vực bán lẻ. Triển vọng này bắt nguồn từ lực lượng lao động trẻ chiếm phân nửa dân số và kỳ vọng tăng thu nhập trong tương lai.

Hoạt động thương mại tại các thị trường nước ngoài trong 5 tháng qua vẫn khả quan. Xuất khẩu tháng 5 gia tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tăng trưởng nhập khẩu cũng ở mức 26,8%, tuy nhiên, theo Bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thâm hụt thương mại đang ở mức chưa đáng lo vì Việt Nam đang phải nhập khẩu các mặt hàng như máy móc thiết bị, đồ điện tử, máy tính và linh kiện, thép, nhựa và hóa chất thường được sử dụng trong các quy trình sản xuất.

Bên cạnh đó, chỉ số mua hàng (PMI) tụt xuống thấp cũng dấy lên lo ngại bởi sản xuất là một trong những lĩnh vực đầu tàu của tăng trưởng kinh tế, bất kỳ sự giảm nhiệt nào đều có khả năng dẫn tới lòng tin bị suy giảm.

Trong bối cảnh tăng trưởng cầu chậm lại, lạm phát giá đầu vào đi xuống tháng thứ hai liên tiếp. Điều này tạo điều kiện cho giá đầu ra giảm mà không cần phải hạ biên lợi nhuận. Tận dụng giá nguyên liệu thô thấp hơn, một vài công ty đã tăng mua đầu vào không chỉ vì yêu cầu sản xuất cao hơn mà để dự trữ, cho thấy một vài công ty vẫn đang kỳ vọng cầu sẽ tăng trở lại.

Ngoài ra, HSBC cũng chỉ ra, thị trường bất động sản cũng hồi phục mạnh mẽ do có vốn từ các ngân hàng, khối đầu tư nước ngoài và người mua là người Việt Nam sống ở nước ngoài. Giao dịch thành công tại Hà Nội đạt tăng trưởng 14% trong tháng 5 so với tháng trước. Doanh số bán căn hộ đang tăng 5% so với cùng kỳ tháng trong tháng Tư.

Xét về tổng thế, HSBC cho rằng triển vọng của Việt Nam vẫn khả quan.

Theo Minh Tâm

Infonet