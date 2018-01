Giá ripple giảm 34% trước nghi vấn thông tin đồng tiền này được sử dụng trong các ngân hàng chỉ là bịa đặt

Tối qua theo giờ Việt Nam, đồng ripple sụt giảm mạnh 34% xuống còn 2,45 USD sau khi một phóng viên của New York Times - Nathaniel Popper nói rằng anh ta không thể xác nhận được thông tin mà Ripple trước đó nói rằng đang hợp tác với các ngân hàng để đưa Ripple vào hệ thống chuyển tiền quốc tế. Trước sự việc này, CEO đương nhiệm của Ripple - Brad Garlinghouse đã phủ nhận lập luận trên.

Trong khi đó, bitcoin - đồng tiền số duy nhất trên thị trường có vốn hóa lớn hơn ripple đã tăng 7,9% lên 16.465 USD. Cho đến sáng nay, đà tăng của bitcoin đã lên tới 13,65%, đưa đồng tiền này tới gần hơn với đỉnh gần nhất.

Over the last day I’ve asked several people close to banks if banks are indeed planning to begin using Ripple’s token, XRP, in a serious way, which is what investors seem to assume when they buy in at the current XRP prices. This is a sampling of what I heard back: pic.twitter.com/zbfMqg4TpD