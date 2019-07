Giá thịt lợn hơi diễn biến trái chiều giữa 2 miền

Bộ Công thương cho biết, hiện nay, dịch tả lợn châu Phi vẫn có những diễn biến phức tạp. Một số tỉnh dù đã công bố hết dịch nhưng sau đó dịch bệnh vẫn quay trở lại bùng phát do công tác kiểm soát dịch bệnh vẫn chưa được chặt chẽ, chủ yếu phát sinh tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ do thiếu ý thức phòng chống dịch, không khử trùng chuồng trại, dùng thức ăn thừa cho lợn... Tại nhiều địa phương, hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đều không thực hiện tái đàn do lo ngại dịch ASF. Do đó, nguồn cung thịt lợn vào cuối năm 2019 có thể sẽ giảm.



Cụ thể, ngày 22/7/2019, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 39.000 – 45.000 đồng/kg, tăng 5.000 – 6.000 đồng/kg so với cuối tháng 6/2019. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 34.000 - 40.000 đồng/kg, tăng 2.000 – 3.000 đồng/kg so với cuối tháng 6/2019. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi tiếp tục giảm mạnh trên diện rộng, hiện dao động trong khoảng 28.000 – 32.000 đồng/kg, giảm 4.000 - 6.000 đồng/kg so với cuối tháng 6/2019.

Thời gian tới, khi tâm lý người chăn nuôi ổn định trở lại, việc bán chạy bán tháo giảm dần cộng nguồn cung thiếu hụt và nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng lên, giá lợn tại Việt Nam có thể sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt dịp cuối năm.

Ngành chăn nuôi đang phải đối mặt với diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng. Hiện dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 62/63 tỉnh, thành phố (chỉ còn duy nhất Ninh Thuận chưa phát hiện dịch). Tổng số lợn phải tiêu hủy trên cả nước là khoảng 3,3 triệu con, chiếm khoảng 10% tổng đàn lợn.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng đàn lợn của cả nước tháng 6/2019 giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2019 đạt 1,8 triệu tấn, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2018 (riêng quý II/2019 đạt 796,8 nghìn tấn, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2018).

Bộ Công thương cho biết, chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra, thị trường tiêu thụ ổn định, người chăn nuôi yên tâm mở rộng quy mô đàn. Đặc biệt trong quý II/2019, khi tình hình dịch bệnh ở lợn diễn biến phức tạp, nhu cầu tiêu thụ thịt và trứng gia cầm tăng mạnh do người dân đã chuyển sang sử dụng thay thế thịt lợn.



Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tháng 6/2019 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2019 đạt 660,9 nghìn tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018 (riêng quý II/2019 đạt 322,7 nghìn tấn, tăng 11,3%); sản lượng trứng gia cầm 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 7 tỷ quả, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2018 (riêng quý II/2019 đạt 3,4 tỷ quả, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018).