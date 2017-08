Giá thuốc, dịch vụ y tế tăng mạnh nhất tháng 8, đẩy chỉ số giá tiêu dùng lên 0,92%

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2017 tăng 0,92% so với tháng trước. Trong tháng 8, có 10/11 nhóm hàng hoá và dịch vụ chủ yếu tăng so với tháng trước, trong đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,86% (dịch vụ y tế tăng 3,72%).

Nguyên nhân trong tháng có 17 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế (tác động làm CPI tăng khoảng 0,14%).

Nhóm giao thông tăng 2,13% do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 4/8/2017 và thời điểm 19/8/2017, tác động làm CPI tăng khoảng 0,2%).

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,06%, trong đó lương thực tăng 0,31%; thực phẩm tăng 1,64% do giá thịt lợn và rau xanh tăng mạnh, tác động làm CPI tăng 0,37%;

Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,93% (giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 1,27%; giá gas trong nước điều chỉnh tăng 8,91% từ đầu tháng Tám; giá dầu hỏa bình quân tháng 8/2017 tăng 5,14%).

Giáo dục tăng 0,57% (dịch vụ giáo dục tăng 0,51%); May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,09%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,07%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,03%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,01%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,10%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2017 tăng 3,84% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2017 tăng 1,23% so với tháng 12/2016 và tăng 3,35% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản tháng 8/2017 tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 8 tháng năm 2017 tăng 1,47% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 8/2017 tăng 1,11% so với tháng trước; tăng 3,42% so với tháng 12/2016 và giảm 2,35% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2017 giảm 0,03% so với tháng trước; giảm 0,06% so với tháng 12/2016 và tăng 1,83% so với cùng kỳ năm 2016.