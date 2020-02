Giá trung bình ô tô nhập khẩu từ Indonesia thấp kỷ lục, chỉ 274 triệu đồng/xe

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2020 lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đạt 4.281 xe, giảm 35,4% (tương ứng giảm 2.349 chiếc) so với tháng trước đó.

Về giá trị, số ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 1 đạt tổng cộng 111 triệu USD, giảm 46,2% so với mức 206 triệu USD vào tháng trước do nhu cầu nhập khẩu của các doanh nghiệp giảm mạnh trong giai đoạn Tết Nguyên đán.

Về xuất xứ, trong tháng khởi đầu năm 2020, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia .

Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng chênh lệch rất lớn từ hai thị trường, trong tháng 1 vừa qua, số lượng xe nhập khẩu từ hai thị trường nhập khẩu xe nguyên chiếc duy nhất trong ASEAN lại có chiều hướng cân bằng.

Lượng ô tô nhập khẩu từ các thị trường trong tháng 11/2019

Cụ thể, lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan đạt 1.832 xe còn từ Indonesia đạt 1.703 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 83% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng này.



Cũng theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2020, giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan đạt 41,524 triệu USD trong khi giá trị nhập khẩu xe từ Indonesia chỉ ở mức 20,125 triệu USD.

Điều này cho thấy, mặc dù số lượng xe gần tương đương nhau song giá trị nhập khẩu ô tô từ thị trường Indonesia chỉ bằng khoảng 50% so với Thái Lan do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhiều ô tô giá rẻ từ thị trường này.

Giá trung bình của ô tô nhập khẩu từ các thị trường trong tháng 1/2020

Tháng 1 vừa qua cũng là thời điểm mức giá trung bình của ô tô nguyên chiếc từ Indonesia xuống thấp kỷ lục ở mức 11,8 nghìn USD/xe (tương đương 274 triệu đồng) trong khi tháng trước đó là 12,3 nghìn USD (tương đương 285 triệu đồng).



Mức giá trung bình của ô tô nhập khẩu từ Indonesia cũng là thấp nhất so với các thị trường có xe nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng này. Điều này một phần là do Indonesia và Thái Lan là 2 thị trường mà các doanh nghiệp thường nhập khẩu xe giá rẻ về Việt Nam do được hưởng thuế nhập khẩu 0%.

Tháng 1/2020, giá trung bình của xe nhập khẩu từ Thái Lan ở mức 22,6 nghìn USD (525 triệu đồng), thấp thứ 2 trong số các quốc gia có ô tô nhập khẩu về Việt Nam.

Ngược lại, Ấn Độ là quốc gia cung cấp những chiếc xe ô tô nhập khẩu đắt đỏ nhất về Việt Nam khi giá bán trung bình của xe nhập khẩu lên tới 720 nghìn USD (tương đương 16,7 tỷ đồng) do nhập khẩu xe chuyên dụng.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trong tháng 01/2020 có 329 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, giảm 5,3% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 114 triệu USD, tăng 70,1% so với tháng trước; từ Trung Quốc với 60 triệu USD, giảm 5,3%; từ Nhật Bản với 44 triệu USD, giảm 22,7%; từ Thái Lan với 36 triệu USD, giảm 51,5%; từ Indonesia với 15 triệu USD, giảm 42%.

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 5 thị trường, nước xuất xứ này đạt 270 triệu USD, chiếm tỷ trọng 82% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.