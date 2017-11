Giá vàng biến động với biên độ nhỏ

Lúc 9h sáng nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại CTCP VBĐQ Phú Nhuận (PNJ) ở 3 khu vực TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ ở mức giá 36,42 – 36,60 triệu đồng/lượng, giá mua vào và bán ra giảm 20 nghìn đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Còn tại thị trường Hà Nội giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 36,47 - 36,55 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ 10 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn VBĐQ DOJI niêm yết ở mức 36,46 - 36,54 triệu đồng/lượng, tăng 20 nghìn mua vào và giữ nguyên giá bán ra.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đêm qua tăng nhanh trở lại nhờ hoạt động bắt đấy ở vùng giá hỗ trợ rất mạnh. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý chưa thoát nguy cơ đi xuống trước những áp lực rất lớn ở phía trước.

Vàng tăng giá chủ yếu do đồng USD chững lại ở mức thấp do giới đầu tư nghe ngóng các tín hiệu chính sách từ các nhà quản lý. Các số liệu kinh tế không mấy sáng sủa hơn so với kỳ vọng khiến nhiều người đặt dấu hỏi về kế hoạch thắt chặt tiền tệ của Mỹ.

Chỉ số giá tiêu dùng và bán lẻ của Mỹ vừa được công bố không có gì đột biến. CPI tháng 10 tăng 0,1% so với tháng 9. Bán lẻ tăng 0,9%. Tất cả đều gần sát so với dự báo của thị trường.

Giới đầu tư đang chờ tín hiệu mới về đường hướng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Đa phần các chuyên gia đều cho rằng, Fed sẽ tăng tăng lãi suất vào tháng tới và hy vọng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất 3 lần vào năm 2018.

Ngân hàng Standard Chartered (Anh) cũng dự đoán Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12/2017, và dự báo giá vàng nhiều khả năng sẽ đối mặt với nguy cơ đi xuống trong ngắn hạn.

Theo Standard Chartered, hai yếu tố chính chi phối giá vàng là dự luật thuế của Mỹ và cuộc họp sắp tới cùa Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC).

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, giá vàng giao ngay dừng ở mức 1.279,8 USD/ounce. Tới đầu giờ sáng nay, giá vàng giảm xuống còn 1.277,6 USD/ounce.

Trên thị trường châu Á, giá vàng hiện đang giao dịch quanh mức 1.278,6 USD/ounce. Quy đổi tương đương 35,06 triệu đồng/lượng, như vậy vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 1,47 triệu đồng/lượng.