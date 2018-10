Giá vàng tiếp tục tăng mạnh

Theo biến động của thị trường thế giới đêm qua, giá vàng trong nước sáng nay cũng được điều chỉnh tăng khá mạnh- ngày tăng thứ 2 liên tiếp.

Cụ thể, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,47-36,57 triệu đồng/lượng, tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 70.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 36,43-36,58 triệu đồng/lượng, tăng 80.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Các doanh nghiệp vàng khác cũng tăng giá trên dưới 100 nghìn đồng/lượng, mua vào phổ biến từ 36,43 - 36,48 triệu đồng/lượng và bán ra gần 36,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, chốt phiên giao dịch ngày 2/10, giá vàng tăng lên mức cao nhất hơn 1 tuần và vượt ngưỡng 1.200 USD/ounce, do các nhà đầu tư coi vàng là nơi trú ẩn an toàn sau khi thị trường chứng khoán toàn cầu bán tháo do những lời bình luận chống lại đồng euro của một nhà lập pháp Italia.

Chốt phiên 2/10, vàng giao ngay tăng 1,3% lên 1.202,81 USD/ounce còn vàng kỳ hạn tháng 12/2018 tại Mỹ tăng 15,3 USD tương đương 1,28% lên 1.207 USD/ounce.

Trên thị trường châu Á sáng nay, giá vàng giao ngay tiếp tục tăng và hiện đang giao dịch quanh mức 1.208 USD/ounce. Quy đổi, giá vàng thế giới hiện tương đương 33,85 triệu đồng/lượng, như vậy vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng gần 2,7 triệu đồng/lượng - khoảng cách đã hẹp đáng kể so với mức 3 triệu đồng/lượng cuối tuần trước.