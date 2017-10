Giá vốn đội lên cao, 9 tháng Tisco lãi sau thuế gần 80 tỷ đồng, bằng 38% cùng kỳ năm 2016

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco – mã chứng khoán TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu đạt 7.129 tỷ đồng, tăng hơn 1.032 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán lại tăng mạnh đến 22% nên lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ còn 429 tỷ đồng, giảm sút 140 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 25,66 tỷ đồng, giảm mạnh 23,3 tỷ đồng so với cùng kỳ trong khi đến cuối quý Tisco có hơn 117 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 64 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh thu tài chính của công ty phần lớn từ thu lãi tiền gửi, thu lãi trả chậm và một phần lãi chênh lệch tỷ giá – chủ yếu lãi chênh lệch tỷ giá ghi nhận cho cùng kỳ năm 2016.

Chi phí tài chính trong kỳ giảm 16 tỷ đồng, xuống còn gần 176 tỷ đồng – đây chủ yếu là chi trả lãi vay. Tổng nợ phải trả giảm gần 920 tỷ đồng, xuống còn 7.443 tỷ đồng. Trong đó vay nợ ngắn hạn giảm 900 tỷ đồng xuống còn 1.924 tỷ đồng; và vay nợ dài hạn tăng 54 tỷ đồng, lên 3.309 tỷ đồng. Tổng vay nợ ngắn hạn và dài hạn trên 5.233 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trên BCTC Tisco thể hiện, đến cuối quý 3 công ty vẫn còn hơn 654 tỷ đồng nợ xấu, trong đó chỉ có gần 360 tỷ đồng có khả năng thu hồi. Còn lại hơn 201 tỷ đồng tiền phạt lãi chậm trả phát sinh từ các khoản nợ quá hạn, và một phần lớn nợ xấu từ Công ty TNHH TM và XD Hà Nam, Công ty TNHH Hồng Trang và các khoản khác đều được đưa vào vào danh nợ không có khả năng thu hồi.

Tổng cộng tài sản đến cuối quý còn 9.308 tỷ đồng, giảm gần 1.840 tỷ đồng so với đầu năm. Lượng hàng tồn kho còn 1.516 tỷ đồng, giảm 655 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu giảm hàng tồn kho nguyên liệu.

Dù doanh thu tăng mạnh nhưng chi phí bán hàng chỉ tăng hơn 4 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm mạnh đến 16 tỷ đồng so với cùng kỳ. Thêm vào đó khoản thu khác trong kỳ ghi nhận thêm hơn 5 tỷ đồng bán đất lẫn than, và hơn 34 tỷ đồng vật tư, thành phẩm nhập kho, trong đó chỉ chi mạnh hơn 8 tỷ đồng thuế, phí môi trường, nên tổng lợi nhuận khác trong kỳ vẫn ghi tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên hơn 32,7 tỷ đồng.

Những nguyên nhân này dẫn đến lũy kế 9 tháng đầu năm 2017 Tisco lãi trước thuế 95,48 tỷ đồng, giảm mạnh 54% so với cùng kỳ, và mới chỉ thực hiện được 44% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 80 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 78,5 tỷ đồng.

Tính riêng quý 3/2017, doanh thu đạt trên 2.882 tỷ đồng, tăng trưởng 59% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế thu về vỏn vẹn chưa đến 6 tỷ đồng, giảm sâu so với số lãi hơn 45,4 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái.