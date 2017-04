Giá vốn giảm sâu, Thép Pomina bất ngờ báo lãi 204 tỷ đồng quý 1/2017, gần gấp 7 lần cùng kỳ

CTCP Thép Pomina (mã chứng khoán POM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu thuần trong quý bất ngờ tăng đột biến 25% so với cùng kỳ, đạt 2.738,7 tỷ đồng, trong khi đó, giá vốn hàng bán lại tăng ít hơn, chỉ 18% nên lợi nhuận gộp thu về gần 288 tỷ đồng, tăng 178 tỷ đồng so với quý 1/2016.

Riêng doanh thu thép tiêu thụ nội địa đạt 2.167 tỷ đồng, chiếm 79% tổng doanh thu; thép xuất khẩu đạt hơn 480 tỷ đồng. Mặt hàng phôi thép mang lại hơn 85 tỷ đồng doanh thu, còn lại là doanh thu phế phẩm, phế liệu…Đáng chú ý, riêng phôi thép đã mang lại 45 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong tổng số 288 tỷ đồng đạt được cả quý.

Trong quý, doanh thu tài chính tăng nhẹ, đồng thời chi phí lãi vay giảm được 13 tỷ đồng so với cùng kỳ dẫn đến tổng chi phí tài chính giảm 11 tỷ đồng so với quý 1 năm ngoái. Tổng nợ phải trả đến cuối quý còn 3.387 tỷ đồng, giảm được gần 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn hơn 2.710 tỷ đồng.

Kết quả quý 1/2017 Pomina báo lãi trước thuế 210,7 tỷ đồng, gấp 7 lần lợi nhuận đạt được quý 1/2016. Lợi nhuận sau thuế thu về 204,7 tỷ đồng, gấp 6,7 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 204,3 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 1/2017, lượng hàng tồn kho của Pomina còn 1.206 tỷ đồng, giảm 430 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó có 10 tỷ đồng công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

