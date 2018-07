Giá vốn và chi phí giảm mạnh, Xi măng Bỉm Sơn đã xóa hết lỗ quý 1, còn ghi nhận lãi hơn 15 tỷ đồng

CTCP Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán BCC) công bố báo cáo tài chính quý 2/2018 với kết quả đã có lãi sau quý 1 báo lỗ.



Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 997 tỷ đồng, tăng nhẹ so với doanh thu 980 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái, trong đó phần lớn là doanh thu từ xi măng và clinker. Doanh thu tăng nhưng giá vốn lại ngược lại, giảm so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 123,7 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ.

Thêm vào đó, chi phí tài chính hơn 24 tỷ đồng, giảm 12,6 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ quý 2 năm nay công ty không phải gánh khoản lỗ tỷ giá gần 16 tỷ đồng như năm ngoái. Trên bảng cân đối kế toán thể hiện tổng nợ phải trả đến cuối quý là 2.926 tỷ đồng, giảm 112 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn tăng 363 tỷ đồng, lên mức 1.831 tỷ đồng – đây là khoản vay dài hạn đến hạn trả chuyển sang; và vay nợ dài hạn giảm được 346 tỷ đồng, còn gần 39 tỷ đồng.



Ngoài ra chi phí bán hàng giảm được 15 tỷ đồng nhờ giảm mạnh chi phí vận chuyển, chi phí tư vấn phát triển thị trường.



Doanh thu tăng, giá vốn giảm, chi phí tài chính và các loại chi phí khác giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 21,7 tỷ đồng – tăng mạnh so với số lỗ hơn 39 tỷ đồng của quý 2/2017.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu đạt 1.785 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, thực hiện được 52% kế hoạch năm. Số lãi quý 2 đã giúp Xi măng Bỉm Sơn xóa hết lỗ quý 1, đồng thời ghi nhận lãi sau thuế 15,43 tỷ đồng – tăng trưởng đột biến so với số lỗ 24,95 tỷ đồng phải chịu trong nửa đầu năm ngoái dù còn cách rất xa mục tiêu lãi sau thuế 94 tỷ đồng đặt ra cho cả năm.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý còn 735 tỷ đồng, giảm 155 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu do giảm tồn kho công cụ, dụng cụ và giảm tồn kho nguyên vật liệu. Chi phí xây dựng dở dang tăng gần 30 tỷ đồng, do tăng đầu tư xây dựng vào dự án mới. Tổng giá trị xây dựng dở dang ở dự án này hơn 214 tỷ đồng.