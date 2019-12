Giá xăng giảm sau 2 lần tăng liên tiếp

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu từ 15h ngày 16/12.

Theo đó, Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 800 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá xăng E5RON92 giảm 90 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 192 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 75 đồng/lít; dầu hỏa tăng 54 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 170 đồng/kg.



Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:



- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.729 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 20.886 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.063 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 15.016 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.358 đồng/kg.

Theo liên Bộ bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 16/12/2019 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm giá với xăng và tăng giá đối với các loại dầu. Cụ thể: 70,661 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,213 USD/thùng, tương đương -1,69% so với kỳ trước); 74,508 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,543 USD/thùng, tương đương -2,03% so với kỳ trước); 75,913 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 0,543 USD/thùng, tương đương +0,72% so với kỳ trước); 75,312 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,411 USD/thùng, tương đương +0,55% so với kỳ trước); 251,831 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 17,325 USD/tấn, tương đương +7,39% so với kỳ trước).