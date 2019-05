Giá xăng giảm 200 đến gần 600 đồng/lít từ 15h chiều nay, vẫn trên dưới 21.000 đồng/lít

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu từ 15h chiều nay ngày 17/5. Theo đó, Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 với mức 100 đồng/lít; tiếp tục nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu như hiện hành (300 đồng/lít).

Đồng thời, 2 bộ thống nhất tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92 là 457 đồng/lít (kỳ trước chi 925 đồng/lít); xăng RON95 là 0 đồng/lít (kỳ trước chi 283 đồng/lít).



Sau khi thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít; xăng RON95-III: giảm 592 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: giảm 81 đồng/lít; dầu hỏa:giảm 203 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 466 đồng/kg.



Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:



- Xăng E5RON92: không cao hơn 20.488 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21.599 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.614 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 16.422 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.536 đồng/kg.

Theo liên bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 17 tháng 5 năm 2019 là: 75,585 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 5,86 USD/thùng, tương đương -4,71% so với kỳ trước); 77,392 USD/thùng xăng RON95 (giảm 4,89 USD/thùng, tương đương -5,94% so với kỳ trước); 82,967 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 0,83 USD/thùng, tương đương -0,98% so với kỳ trước); 82,262 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,59 USD/thùng, tương đương -1,89% so với kỳ trước); 422,802 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 19,3 USD/tấn, tương đương -4,36% so với kỳ trước).

Trong 15 ngày vừa qua, giá các mặt hàng thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới có sự biến động tăng, giảm đan xen (giảm trong tuần từ 6/5-10/5 sau đó lại tăng trở lại trong những ngày từ 13/5-16/5). Để góp phần bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, căn cứ tình hình thực tế của Quỹ bình ổn giá, trong kỳ điều hành này Liên Bộ Công Thương – Tài chính tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 với mức chi thấp hơn mức chi kỳ trước để có thể giảm giá xăng E5RON92 ở mức hợp lý nhất; thực hiện không chi Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng RON95 và các loại dầu để giảm giá các mặt hàng này về đúng giá cơ sở (giá thị trường).