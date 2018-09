Giá xăng tăng thêm hơn 200 đồng lít, giá dầu cũng tăng đồng loạt từ 15h chiều nay

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu chiều nay (22/8).



Theo đó, tại kỳ điều chỉnh này Liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng E5 RON92 là 1.563 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.563 đồng/lít); Xăng RON95: 960 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 960 đồng/lít); Dầu diesel: 400 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 400 đồng/lít); Dầu hỏa: 300 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau:



Xăng E5 RON92: tăng 320 đồng/lít;

Xăng RON95-III: tăng 293 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: tăng 57 đồng/lít;

Dầu hỏa: tăng 124 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 26 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5 RON92: không cao hơn 20.231 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 21.770 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.126 đồng/lít;

Dầu hỏa: không cao hơn 16.683 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.942 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới thời gian gần đây tiếp tục xu hướng tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 21 tháng 9 năm 2018 là: 86,823 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,818 USD/thùng, tương đương 2,14% so với kỳ trước); 88,814 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,556 USD/thùng, tương đương 1,78% so với kỳ trước); 91,713 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 0,385 USD/thùng, tương đương 0,42% so với kỳ trước); 90,759 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,805 USD/thùng, tương đương 0,90% so với kỳ trước); 452,399 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 1,120 USD/tấn, tương đương 0,25% so với kỳ trước).(Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 RON92 theo Công văn số 1070/BTC-QLG ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 14.874,60 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).