Giá xuất khẩu hạt điều giảm mạnh

Bộ Công thương cho biết, tháng 9/2018, giá hạt điều tại Bình Phước giảm so với tháng 8/2018, trong khi giá tại Đắk Lắk ổn định. Ngày 25/9/2018, tại các huyện Bù Gia Mập và Phước Long, tỉnh Bình Phước giá hạt điều khô ở mức 36.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với tháng 8/2018. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá hạt điều khô ổn định ở mức 41.000 – 43.000 đồng/kg.

Cụ thể, lượng hạt điều xuất khẩu tháng 9/2018 đạt 30 nghìn tấn, trị giá 252 triệu USD, giảm 14,1% về lượng và giảm 15,3% về trị giá so với tháng 8/2018, giảm 8,7% về lượng và giảm 23,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 9 tháng năm 2018, xuất khẩu hạt điều đạt 273 nghìn tấn, trị giá 2,5 tỷ USD, tăng 5,9% về lượng, nhưng giảm 0,7% về trị giá so với 9 tháng năm 2017.

Giá xuất khẩu hạt điều trong tháng 9/2018 bình quân hạt điều giảm 1,5% so với tháng 8/2018 và giảm 16,4% so với tháng 9/2017, xuống mức 8.400 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2016. Lũy kế 9 tháng năm 2018, giá xuất khẩu bình quân hạt điều ở mức 9.292 USD/tấn, giảm 6,3% so với 9 tháng năm 2017.

Về chủng loại hạt điều xuất khẩu: Tháng 8/2018, xuất khẩu hầu hết các loại hạt điều đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2018, xuất khẩu hạt điều loại W320 đạt 121 nghìn tấn, trị giá 1,28 tỷ USD, giảm 4,4% về lượng và giảm 10,2% về trị giá so với 8 tháng năm 2017.

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), nhập khẩu hạt điều của Canada trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 6.426 tấn, trị giá 64,14 triệu USD, tăng 17,5% về lượng và tăng 21,9% về trị giá so với 6 tháng đầu năm 2017.

Việt Nam là thị trường cung cấp hạt điều lớn nhất cho Ca-na-đa. Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu hạt điều của Canada từ Việt Nam tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2017, thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ca-na-đa tăng từ 69,2% trong 6 tháng đầu năm 2017, lên 75,7%.