"Giải cứu" lợn, ngân hàng đã giãn nợ được hơn 364 tỷ đồng

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 vào ngày 4/5, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vấn đề giá thịt lợn giảm “thê thảm” do cung vượt nhiều lần cầu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, những ngày qua, giá thịt lợn hơi đã nhích lên so với thời điểm thấp nhất là 5.000 đồng/kg; tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, so với 10 ngày trước đây, giá bán thịt lợn cũng đã giảm.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Nông nghiệp cũng cho biết thêm với việc tăng cường sự ủng hộ từ doanh nghiệp, người dân cũng tăng cường “đụng lợn” nên giá lợn hơi hiện đã đảm bảo đưa về tương đương với giá thành sản xuất.

Hiện còn khoảng 3-400 ngàn tấn lợn đã đủ tiêu chuẩn xuất chuồng. Vì thế, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đang cố gắng đưa về cân bằng cung – cầu trong khoảng 2-3 tháng nữa.

Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp trước mắt, còn về lâu dài, Thứ trưởng cho biết Chính phủ đã họp bàn và đề ra nhiều giải pháp. Trong đó, quan trọng nhất là phải giải quyết tốt cung cầu, rà soát lại quy mô tổng đàn, cơ cấu hợp lý đàn lợn nái; tổ chức liên kết chuỗi. Hơn nữa, thời gian tới các bộ, ngành sẽ giải quyết vấn đề mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

“Những năm trước, thị trường Trung Quốc chủ yếu xuất nhập khẩu thịt lợn theo đường tiểu ngạch nhưng với số lượng lớn. Tuy nhiên, trong 4 tháng đầu năm 2017, số lượng lợn được Trung Quốc nhập khẩu chưa được 10% so với năm ngoái nên ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ thịt lợn”, ông Hà Công Tuấn nêu rõ.

Cũng về vấn đề xuất nhập khẩu thịt lợn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho hay, sản lượng thịt lợn và các sản phẩm liên quan tạm nhập, tái xuất qua Việt Nam chiếm tới hơn 50% sản lượng sản xuất thịt lợn trong nước.

Tuy là nhập khẩu vào Việt Nam để xuất khẩu đi nước khác nhưng cũng không tránh được trường hợp hàng hóa quay trở lại, thẩm lậu vào nội địa.

“Mặt hàng tạm nhập, tái xuất liên quan đến thịt lợn chủ yếu là lục phủ ngũ tạng, nhập khẩu vào Việt Nam rồi xuất khẩu sang Trung Quốc. Do Trung Quốc tiêu thụ với số lượng lớn nên sẽ có một số lượng thẩm lậu vào Việt Nam. Vấn đề này đang được Ban chỉ đạo 389 quốc gia rất quan tâm và đang có sự kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, Chính phủ cần có biện pháp kiểm tra khắt khe hơn, thậm chỉ là tạm dừng tạm nhập, tái xuất mặt hàng này để tránh gây ảnh hưởng đến thị trường trong nước”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu rõ.

Liên quan đến thị trường xuất khẩu khác ngoài Trung Quốc cho mặt hàng nông sản, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, thịt lợn và rau quả đang bị hạn chế đầu ra.

Nguyên nhân chủ yếu do chất lượng mặt hàng chưa đảm bảo, hiện tại châu Á, thịt lợn Việt Nam mới chỉ xuất khẩu được sang Malaysia và Hongkong, lại chủ yếu là lợn sữa với số lượng không lớn. Mặt hàng rau quả cũng có tình trạng tương tự nên thời gian tới phải có biện pháp quyết liệt để mở rộng thị trường.

Cùng sự vào cuộc “giải cứu” ngành chăn nuôi lợn về thị trường, sản xuất, ngành ngân hàng cũng đã có động thái giúp người dân và doanh nghiệp. Tại buổi họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho hay, dư nợ toàn ngành chăn nuôi lợn đạt gần 30.000 tỷ đồng, trong đó cho vay ngắn hạn chiếm hơn 12.660 tỷ đồng, chiếm 43%, còn lại là cho vay dài hạn.

Tuy nhiên, dư nợ chủ yếu lại thuốc về cá nhân và hộ gia đình với hơn 25.800 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng dư nợ, 10% còn lại thuộc về doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình liên kết.

Vì thế, trong thời gian giá lợn giảm, ngành chăn nuôi lợn điêu đứng, ông Đào Minh Tú cho biết, nợ xấu của ngành chăn nuôi lợn đã tăng lên 352 tỷ đồng, dù mới chiếm 1,2% dư nợ toàn ngành nhưng vẫn cần phải có giải pháp tháo gỡ cho bà con nông dân và doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, ngay khi có chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã cử các đoàn khảo sát tại các địa phương có số lượng chăn nuôi lợn lớn, xem xét xử lý, giãn nợ được hơn 364 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạm hoãn, giãn nợ, căn cứ vào khả năng tài chính để giảm lãi suất cho vay cho doanh nghiệp và hộ chăn nuôi…

Nam Dương

Theo Trí thức trẻ