Giai đoạn 2018-2019 thị trường địa ốc TP.HCM tiếp tục khan hiếm nhà giá rẻ

Báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, thị trường nhà ở thương mại TP.HCM có 32 dự án nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện huy động vốn, với tổng số 16.506 căn, trong đó có 14.754 căn hộ chung cư, 1.752 căn nhà thấp tầng, với tổng giá trị cần huy động lên đến 30.599 tỷ đồng.

Trong đó, phân khúc cao cấp và trung cấp chiếm hơn 10.000 căn, chiếm tỷ lệ 65%, phân khúc bình dân có 6.206 căn, chiếm tỷ lệ 35%. Trong khi đó nhu cầu nhà ở vừa túi tiền đang chiếm tới 80% trên toàn thị trường. Điều này cho thấy, trong vài năm qua, trong khi nguồn cầu nhà ở vừa túi tiền ngày càng tăng thì nguồn cung lại giảm mạnh.

Theo bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc Eximrs, doanh nghiệp đa phần ngại đầu tư vào phân khúc này bởi vì biên lợi nhuận cho nhà giá rẻ thấp. Đặc thù của nghành bất động sản là thời gian để phát triển 1 dự án kéo dài, tăng gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp. Nếu phát triển nhà giá rẻ thì biên lợi nhuận thấp so với việc phát triển căn hộ cao cấp. Vì vậy các doanh nghiệp chú trọng phát triển dự án cao cấp nhiều hơn, dẫn đến lệch pha giữa hai phân khúc ngày càng nhiều.

"Ngoài ra, quỹ đất có vị trí tốt, thuận lợi ngày càng khan hiếm, chi phí vật liệu xây dựng tăng. Nếu doanh nghiệp phát triển dự án ở phân khúc giá trung bình thì lợi nhuận không cao. Đó là lý do vì sao các doanh nghiệp không mặn mà với phân khúc này", bà Tú nói thêm.

Trao đổi với chúng tôi về cơn khan hiếm nguồn cung căn hộ vừa túi tiền, ông Ngô Quang Phúc - Phó Tổng giám đốc Him Lam Land cho biết thị trường thời gian qua có khoảng 10.000 căn hộ được chào bán, nhưng chỉ có 40% là căn hộ giành cho khách hàng có thu nhập mức trung bình. Điều đó cho thấy căn hộ vừa túi tiền (từ 1,5 tỷ trở xuống), hiện nay rất ít trên thị trường TP.HCM. Trong khi nhu cầu ở phân khúc này rất lớn. Minh chứng cho điều này là tại TP.HCM, những dự án phù hợp với phân khúc vừa nêu, trên tính thanh khoản rất cao, khi được công bố.

"Trong giai đoạn 2018-2019 phân khúc nhà ở giá vừa túi tiền vẫn khan hiếm do nguồn cung quá ít. Do vậy, các dự án căn hộ sắp được bàn giao trong năm nay sẽ có mức sinh lời khá tốt", ông Phúc đưa ra nhận định.

Quan sát trên thị trường có thể thấy những căn hộ có giá dưới 1,5 tỷ đồng/căn tại khu Đông Sài Gòn như Saigon Gateway, Him Lam Phú Đông, Him Lam Phú An, Jamila… đều bán rất chạy. Dự án mới Lavita Charm, có mức giá khoảng 1,3 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ, ghi nhận số lượng khách hàng đặt mua hơn 700 căn chỉ sau chưa đầy 1 tháng công bố.

Còn tại khu Tây, các dự án có mức giá 800-900 triệu đồng/căn như Tecco Town , Green Town cũng có tỷ lệ hấp thụ khá cao do khu vực này phần lớn là dân lao động nhập cư. Đặc biệt, qua khảo sát, một số dự án nhà giá rẻ càng đến gần thời điểm bàn giao nhà, mức sinh lợi càng cao. Điển hình tại dự án The Avila 1 được chào bán hồi tháng 9/2016 với 285 căn nhưng đến nay đã được thị trường giao dịch hết. Khách hàng đã mua dự án này sẽ được nhận nhà từ tháng 10 -11/2017.

Trong bối cảnh phân khúc nhà vừa túi tiền khá sôi động, nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng đẩy mạnh đầu tư. Có thể kể đến như công ty Thái Bảo cùng các đối tác sẽ tiếp tục đầu tư giai đoạn mở rộng của dự án căn hộ The Avila 2 tại quận 8. The Avila 2 có quy mô 6 block, mỗi block cao từ 18 - 27 tầng (2 tầng hầm) với khoảng 3.738 căn hộ. Diện tích mỗi căn hộ từ 50 - 77mm2, giá bán từ 16 đến 18 triệu/m2, dự kiến sẽ bàn giao nhà trong quý 4/2018.

Được biết, cuối tháng 7/2017, UBND TP.HCM cũng đã ban hành kế hoạch phát triển và quản lý nhà ở dành cho người thu nhập thấp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, sẽ phấn đấu xây dựng khoảng 20.000 căn nhà ở xã hội, có giá từ 300 triệu đồng đến khoảng 1 tỉ đồng, để phù hợp với khả năng thanh toán của các đối tượng. Đây được xem là nỗ lực mới của chính quyền TP.HCM để đưa giá bán căn hộ về sát khả năng chi trả của người thu nhập thấp.

Ông Marc Townsend, Tổng giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nhận định trong vài năm tới đây, Việt Nam vẫn thiếu trầm trọng nhà giá rẻ. Trên thực tế, nhu cầu của đại đa số người dân ở phân khúc này cực lớn nhưng đã chịu tình trạng cung không đủ cầu trong một thời gian rất dài. Do đó, cuộc đổ bộ của hàng trăm nghìn căn hộ giá trên dưới một tỉ đồng theo như kế hoạch trên là một tín hiệu tích cực.

Theo nhận định của lãnh đạo CBRE, thị trường căn hộ dự kiến sẽ duy trì tỉ lệ hấp thụ cao trong giai doạn 2017-2019, đặc biệt tỉ lệ hấp thụ của phân khúc bình dân dao động 40-50%, dự kiến có thể đạt 60% vào năm 2019.